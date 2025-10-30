Правительство включило индустриальный парк "Феникс – Долина инноваций" в Реестр индустриальных парков

Кабинет министров Украины принял решение о включении индустриального парка "Феникс – Долина инноваций" в Реестр индустриальных парков. Новый промышленный кластер расположен в городе Дрогобыч Львовской области.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

На территории площадью 11,12 га, принадлежащей земель промышленности, планируется размещение предприятий в сферах производства строительных материалов и древесины, бытовых приборов, машин и оборудования для агропромышленного комплекса, деревообработки, химической промышленности, а также альтернативной энергетики и смежных направлений.

Создание индустриального парка обеспечит до 500 новых рабочих мест, будет способствовать развитию перерабатывающей промышленности, повышению инвестиционной привлекательности и формированию новых возможностей для экспорта украинской продукции.

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталий Киндратов отметил, что индустриальные парки – это один из ключевых инструментов реализации политики "Сделано в Украине". Они позволяют создавать производства полного цикла, формируют точки экономического роста в регионах и обеспечивают новые рабочие места.

"Государство поддерживает инициаторов через программы стимулирования, помогающие развивать инфраструктуру, привлекать инвесторов и ускорять запуск производственных площадок", – отметил он.

Общий объем инвестиций в развитие "Феникс – долина инноваций" оценивается в 474,3 млн грн, из которых 200 млн грн составят кредитные средства, 155 млн грн – вклад потенциальных участников, 60 млн грн – государственное стимулирование, а 59,3 млн грн профинансирует инициатор создания парка.

В настоящее время в Реестре индустриальных парков насчитывается 107 объектов. Рост их количества свидетельствует о стабильной динамике развития и реальном интересе со стороны бизнеса и общин. В то же время, правительство продолжает оптимизацию реестра: в этом году уже изъято восемь неактивных парков, а в ближайшее время планируется исключение еще около двадцати.

Индустриальные парки остаются одним из самых эффективных инструментов реализации политики "Сделано в Украине", ведь именно они создают новые возможности для инвесторов, способствуют появлению рабочих мест и усугубляют производственный потенциал регионов.

Всего в Украине уже зарегистрировано 104 индустриальных парка, которые могут ежегодно приносить в государственный бюджет более 39 млрд грн налоговых поступлений, привлекать более 152 млрд грн инвестиций и создавать около 152 тысяч рабочих мест.

Недавно Минэкономики представило обновленный каталог индустриальных парков, помогающий предприятиям и инвесторам быстро находить площадки для развития производства.