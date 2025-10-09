"Украинский индустриальный кластер" инвестирует $30 млн в развитие парка Chortkiv West

К 2028 году в индустриальном парке Chortkiv West в Тернопольской области планируют построить производственные объекты и образовательно-дуальные центры развития. Общий объем инвестиций в проект составляет $30 млн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на городского голову Черткова Владимира Шматько.

Меморандум о сотрудничестве между "Украинским индустриальным кластером" (Харьков), КП "АМЕР" Чертковской общины и представителями местных властей подписали мэр Черткова Владимир Шматько, руководитель КП Оля Кущенко и член правления кластера Иван Мовчан.

Документ предполагает участие новых инвесторов в развитии индустриального парка Chortkiv West.

Первый этап проекта предусматривает застройку участка площадью 20 гектаров, где будут построены производственные помещения для промышленных компаний, входящих в состав Украинского индустриального кластера. На втором этапе, охватывающем еще 20 гектаров, запланировано строительство инновационных и образовательно-дуальных центров развития.

Реализацию первого этапа планируют завершить к 2026 году, а второго - в 2027 году, в пределах четырех очередей строительства. Общий объем инвестиций в проект составляет 30 миллионов долларов США.

После ввода объектов в эксплуатацию на первом этапе ожидается создание около 340 рабочих мест, а на втором еще примерно 280 рабочих мест.

Проект призван создать новые возможности для развития промышленности Западной Украины, привлечения инноваций и подготовки квалифицированных кадров через образовательно-дуальные центры. Chortkiv West должен стать примером интеграции образования, производства и инноваций в рамках региональной индустриальной политики.

Индустриальный парк Chortkiv-West был зарегистрирован в октябре 2019 года на земельном участке площадью 87,7 га.