"Український індустріальний кластер" інвестує $30 млн у розвиток парку Chortkiv West

До 2028 року в індустріальному парку Chortkiv West на Тернопільщині планують збудувати виробничі об’єкти та освітньо-дуальні центри розвитку. Загальний обсяг інвестицій у проєкт становить $30 млн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на міського голову Чорткова Володимира Шматька.

Меморандум про співпрацю між "Українським індустріальним кластером" (Харків), КП "АМЕР" Чортківської громади та представниками місцевої влади підписали міський голова Чорткова Володимир Шматько, керівниця КП Оля Кущенко та член правління кластеру Іван Мовчан.

Документ передбачає участь нових інвесторів у розвитку індустріального парку Chortkiv West.

Перший етап проєкту передбачає забудову ділянки площею 20 гектарів, де буде зведено виробничі приміщення для промислових компаній, що входять до складу Українського індустріального кластеру. На другому етапі, який охоплює ще 20 гектарів, заплановано будівництво інноваційних і освітньо-дуальних центрів розвитку.

Реалізацію першого етапу планують завершити до 2026 року, а другого — у 2027 році, у межах чотирьох черг будівництва. Загальний обсяг інвестицій у проєкт становить 30 мільйонів доларів США.

Після введення об’єктів в експлуатацію на першому етапі очікується створення близько 340 робочих місць, а на другому — ще приблизно 280.

Проєкт покликаний створити нові можливості для розвитку промисловості Західної України, залучення інновацій та підготовки кваліфікованих кадрів через освітньо-дуальні центри. Chortkiv West має стати прикладом інтеграції освіти, виробництва й інновацій у межах регіональної індустріальної політики.

Додамо, індустріальний парк Chortkiv-West був зареєстрований в жовтні 2019 року на земельній ділянці площею 87,7 га.