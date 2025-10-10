Новый индустриальный парк "Покутье": в Ивано-Франковской области создадут до 1400 рабочих мест

В Ивано-Франковской области появился новый индустриальный парк "Покуття". Ожидается, что к концу 2030 года он будет полностью запущен и обеспечит работой до 1400 человек.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Zaxid.net.

Новый объект разместится на участке площадью 27,56 га – это территория бывшего сахарного завода в Городенке. Производство там не ведется много лет, здания завода и подъездные пути находятся в заброшенном состоянии.

"Индустриальный парк позволит сосредоточить производство в определенной зоне, подальше от историко-культурных и территорий отдыха. Это будет способствовать развитию инфраструктуры, новых дорог и коммуникаций, а главное - созданию рабочих мест для людей нашей общины", - сообщили на сайте городского совета.

До конца этого года планируется разработать финальную концепцию и выбрать компанию-управителя. Строительство и запуск первой очереди должны начаться в течение 2026-2027 годов. Ожидается, что к 2030 году индустриальный парк "Покутье" заработает на полную мощность, обеспечив до 1400 рабочих мест.

Индустриальный парк "Покутье" будет работать по следующим направлениям:

машиностроение;

производство биотоплива и газа;

производство электроэнергии;

развитие глубокой переработки сельскохозяйственной продукции (зерновых, технических культур, овощей и фруктов) и производство пищевых продуктов и напитков в соответствии со стандартами ЕС;

создание деревообрабатывающего и мебельного кластера с использованием местной древесины.

Инициатором создания парка является частная компания – ООО "ГЦЗ 22", владеющая территорией бывшего сахарного завода.

Напомним, недавно Минэкономики представило обновленный каталог индустриальных парков, помогающий предприятиям и инвесторам быстро находить площадки для развития производства.