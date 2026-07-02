У Броварах створять індустріальний парк для машинобудування

Кабінет міністрів України включив індустріальний парк "Будшляхмаш" до Реєстру індустріальних парків. Реалізація проєкту передбачає залучення 1,26 млрд грн інвестицій та створення до 500 нових робочих місць.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Індустріальний парк створено у місті Бровари Київської області строком на 34 роки. Його площа становить 11,4 га.

На території парку планують розмістити підприємства, що спеціалізуватимуться на:

виробництві комунальної техніки та устатковання;

виробництві причепів і напівпричепів;

ремонті та монтажі машин і устатковання.

Ініціатором створення індустріального парку є ТОВ "Атоміс". Загальний обсяг запланованих інвестицій становить 1,26 млрд грн із різних джерел, зокрема із залученням механізмів державного стимулювання.

За словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталія Кіндратіва, машинобудування є одним із секторів, де Україна має потенціал для зростання, а реалізація проєкту створить умови для запуску нових виробництв, створення робочих місць і залучення інвестицій у Київській області.

У міністерстві зазначають, що включення "Будшляхмаш" до Реєстру індустріальних парків має сприяти підвищенню інвестиційної привабливості Київщини, розвитку машинобудування та розширенню виробничих можливостей України.

Зауважимо, в індустріальних парках України створено 4712 робочих місць. Лідерами за цим показником стали два майданчики: індустріальний парк "Френдлі Віндтехнолоджі", де роботу отримали 922 людин і "Західноукраїнський промисловий хаб", який працевлаштував 898 осіб.