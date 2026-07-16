На Київщині за 710 мільйонів гривень створять індустріальний парк для переробної промисловості

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про включення індустріального парку "Bucha Techno Garden II" до Реєстру індустріальних парків. Реалізація цього проєкту дозволить створити 378 нових робочих місць та дасть поштовх розвитку переробної промисловості в Київській області.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки.

Новий промисловий майданчик розташований у селі Мироцьке Бучанського району. Загальна площа земельної ділянки становить 12,5978 гектара, а сам індустріальний парк створено строком на 30 років.

Спеціалізація парку та обсяги інвестицій

На території "Bucha Techno Garden II" планують розмістити сучасні підприємства переробної промисловості. Зокрема, ключовими напрямами діяльності стануть:

Перероблення та консервування фруктів і овочів.

Виробництво машин і спеціалізованого устаткування.

Загальний обсяг запланованих інвестицій у розвиток інфраструктури та виробничих потужностей оцінюють у 710,2 мільйона гривень.

Фінансування проєкту здійснюватиметься за рахунок комбінування кількох джерел: власних коштів ініціаторів створення парку, ресурсів керуючої компанії та майбутніх підприємств-учасників. Крім того, передбачається залучення фінансових інструментів державного стимулювання.

Вплив на місцеву громаду та економіку

За словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталія Кіндратіва, цей промисловий об'єкт орієнтований на переробку фруктів і овочів — галузь, де Україна має стійку сировинну базу та стабільний внутрішній попит. Посадовець наголосив, що створення 378 нових робочих місць у Мироцькому стане конкретним економічним результатом, який місцева громада відчує вже найближчими роками.

Очікується, що офіційний статус і внесення до державного Реєстру суттєво підвищать інвестиційну привабливість Київської області. Проєкт сприятиме впровадженню новітніх технологій, розширенню локальної зайнятості та збільшенню податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів.

Нагадаємо, у Броварах створять індустріальний парк для машинобудування. Кабінет міністрів України включив індустріальний парк "Будшляхмаш" до офіційного Реєстру, що дозволить залучити близько 1,26 мільярда гривень інвестицій та забезпечить роботою до 500 фахівців.