Рада схвалила удосконалення роботи індустріальних парків

2 вересня Верховна Рада України схвалила в цілому законопроект №12117 щодо удосконалення роботи індустріальних парків.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба парламенту.

За відповідний законопроєкт проголосувало 270 депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.

Документ передбачає технічне удосконалення законодавства у сфері функціонування індустріальних парків та спрямований на створення більш зрозумілих і ефективних умов для розвитку промисловості в Україні.

Станом на кінець 2025 року в індустріальних парках України були збудовані або будувались 37 заводів. Протягом 2026 року виробничі підприємства в парках продовжують відкриватись.

“За результатами постійного моніторингу розвитку індустріальних парків ми зібрали проблеми, вирішення яких тепер схвалено Верховною Радою. По суті, це технічні питання, які виникли при практичному застосуванні законодавства, прийнятого Радою у 2022 році. Але кожне з них у разі вирішення сприятиме швидшому розвитку цієї сфери і появі нових виробництв”, - пояснив ініціатор законопроєкту, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Що в законопроєкті

В законопроекті №12117 врегульовані наступні питання:

·Чіткіше розмежовано функції всіх суб’єктів ІП.

Надано можливості ініціатору створення ІП також бути керуючою компанією без створення окремої юридичної особи.

Впровадження поняття «еко-індустріальний парк», надано повноваження Кабінету Міністрів встановлювати критерії для еко-індустріальних парків.

Впроваджено новий вид цільового призначення земельних ділянок – землі індустріальних парків.

Врегульовано процедуру розширення і зменшення площі індустріального парку.

Врегульовано питання щодо переходу прав власності на земельну ділянку в межах індустріального парка від ініціатора парку до іншої особи.

Розширено можливості створення ІП: дозволено вважати земельні ділянки суміжними у разі наявності між ними полезахисних лісових смуг;

Удосконалено процедурні питання, пов’язані з включенням та виключенням індустріальних парків з Реєстру;

Удосконалено конкурсну процедуру щодо вибору керуючої компанії;

Впроваджено можливість для керуючих компаній, основним видом діяльності яких є надання в оренду нерухомого майна, отримувати державну підтримку, яка надається суб’єктам малого і середнього підприємництва (кредити в рамках програми 5-7-9).

Знято часові обмеження по набуттю потужності для малих систем розподілу електроенергії в індустріальних парках.

Вдосконалено положення щодо державного стимулювання ІП, в тому числі шляхом передачі міжнародної технічної допомоги від органів місцевого самоврядування до ІП.

Законопроект № 12117 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення функціонування індустріальних парків» було прийнято у першому читанні (за основу) Верховною Радою 11 лютого 2025 року.

Нагадаємо, в індустріальних парках України створено 4712 робочих місць. Лідерами за цим показником стали два майданчики: індустріальний парк "Френдлі Віндтехнолоджі", де роботу отримали 922 людин і "Західноукраїнський промисловий хаб", який працевлаштував 898 осіб.