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Аграріям прифронтових територій готують нові виплати у 2027 році: на що дадуть гроші

поле, трактор
Аграрії прифронтових територій отримають нові програми підтримки / Freepik

У 2027 році державна підтримка аграріїв прифронтових територій буде зосереджена на найбільш нагальних потребах. Йдеться про компенсації за знищені або незібрані посіви, підтримку релокації підприємств та інші адресні програми.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Підтримка прифронтових територій

За словами очільника відомства Тараса Висоцького, видатки на це закладено у проєкті Державного бюджету на 2027 рік. Консультації з аграріями показали необхідність зосередити кошти на критичних напрямах.

"Аграрії з прифронтових територій повинні отримувати підтримку якнайшвидше... Ми звертаємося до міжнародних партнерів, щоб у майбутньому мати фонд, який був би швидше доступним для вирішення нагальних питань", – наголосив Висоцький.

Окремо опрацьовується звільнення агровиробників прифронтових територій від мінімального податкового зобов'язання. Законопроєкт із цього приводу вже зареєстрований у Верховній Раді.

Діючі програми та виплати

Міністр зазначив, що у 2026 році продовжується програма компенсації вартості української сільгосптехніки. Для аграріїв на прифронтових територіях компенсація становить 40%. Щоб її отримати, понад 80% земель у користуванні фермера мають розташовуватися на територіях активних або можливих бойових дій, а інформація про ці ділянки має бути внесена до державних реєстрів.

За програмою компенсації 1 тис. грн на гектар за 2025 рік виплати планують провести наприкінці 2026 року. За словами Висоцького, надходження до спецфонду держбюджету відбуваються повільніше через скорочення морського експорту.

Раніше повідомлялося, що Міністерство аграрної політики та продовольства України розробляє низку законодавчих змін на 2027 рік для посилення фінансової підтримки сільгоспвиробників, які працюють у прифронтових регіонах. 

Автор:
Тетяна Ковальчук

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