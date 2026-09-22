Аграриям прифронтовых территорий готовят новые выплаты в 2027 году: на что дадут деньги

В 2027 году государственная поддержка аграриев прифронтовых территорий будет сосредоточена на наиболее насущных нуждах. Речь идет о компенсациях за уничтоженные или несобранные посевы, поддержку релокации предприятий и другие адресные программы.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Поддержка прифронтовых территорий

По словам главы ведомства Тараса Высоцкого, расходы на это заложены в проекте Государственного бюджета на 2027 год. Консультации с аграриями показали необходимость сосредоточить денежные средства на критических направлениях.

"Аграрии с прифронтовых территорий должны получать поддержку как можно быстрее... Мы обращаемся к международным партнерам, чтобы в будущем иметь фонд, который был бы скорее доступен для решения неотложных вопросов", - подчеркнул Высоцкий.

Отдельно обрабатывается освобождение агропроизводителей прифронтовых территорий от минимального налогового обязательства. Законопроект на этот счет уже зарегистрирован в Верховной Раде.

Действующие программы и выплаты

Министр отметил, что в 2026 году продолжается программа компенсации стоимости украинской сельхозтехники. Для аграриев на прифронтовых территориях компенсация составляет 40%. Чтобы ее получить, более 80% земель в пользовании фермера должны располагаться на территориях активных или возможных боевых действий, а информация об этих участках должна быть внесена в государственные реестры.

По программе компенсации 1 тыс. грн на гектар за 2025 год выплаты планируется провести в конце 2026 года. По словам Высоцкого, поступления в спецфонд госбюджета проходят медленнее из-за сокращения морского экспорта.

Ранее сообщалось, что Министерство аграрной политики и продовольствия Украины разрабатывает ряд законодательных изменений на 2027 год для усиления финансовой поддержки сельхозпроизводителей, работающих в прифронтовых регионах.