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Деньги за потерянный урожай: государство готовит компенсации для аграриев в прифронтовых зонах

пожар
Работники тушат пожар на одном из полей Тягинского общества/Фото Николая Яценко

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины разрабатывает ряд законодательных изменений на 2027 год для усиления финансовой поддержки сельхозпроизводителей, работающих в регионах прифронтовых.

Как пишет Delo.ua, об этом стало известно во время совещания по вызовам агросектора в Кировоградской области, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, тяжелее всего сегодня аграриям на территориях у линии фронта, поэтому задача государства — создать условия для сохранения их деятельности.

Правительство планирует ввести следующие направления поддержки:

  • компенсация за утраченные (сожженные или несобранные) посевы. Планируется предусмотреть выплату до 10460 грн на гектар для хозяйств, чьи земельные участки расположены в пределах 0-20 и 20-50 км от линии боевого столкновения. Заявки за 2026 будут приниматься через Государственный аграрный реестр в 2027 году;
  • компенсация за земли, где размещены фортификационные сооружения. Для предприятий, чьи угодья попали в 50-километровую зону рискованного земледелия по военному критерию, предлагается выплата до 4 700 грн на гектар. Основанием для получения поддержки станет решение Совета обороны ОВА;
  • поддержка релоцированных предприятий. Планируется компенсация до 4 700 грн на гектар - не более 10 тыс. га на одно предприятие. Компенсация предоставляется на площадь участков не больше той, которая находится в зоне риска. Подтверждением будет соответствующая справка Государственного земельного кадастра.

Напомним, международные партнеры подтвердили выделение около $10,5 млн на временное хранение урожая этого года малых и средних агропроизводителей из прифронтовых регионов. В то же время, Украина совместно с Всемирным банком прорабатывает возможность привлечения еще $25 млн для расширения этой программы поддержки.

Автор:
Татьяна Бессараб

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