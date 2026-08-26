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Гроші за втрачений врожай: держава готує компенсації для аграріїв у прифронтових зонах

пожежа
Працівники гасять пожежу на одному з полів Тягинської громади/Фото Миколи Яценка

Міністерство аграрної політики та продовольства України розробляє низку законодавчих змін на 2027 рік для посилення фінансової підтримки сільгоспвиробників, які працюють у прифронтових регіонах. 

Як пише Delo.ua, про це стало відомо під час наради щодо викликів агросектору в Кіровоградській області, повідомляє пресслужба відомства.

За словами міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, найважче сьогодні аграріям на територіях поблизу лінії фронту, тому завдання держави — створити умови для збереження їхньої діяльності.

Уряд планує запровадити такі напрями підтримки:

  • компенсація за втрачені (спалені або незібрані) посіви. Планується передбачити виплату до 10 460 грн на гектар для господарств, чиї земельні ділянки розташовані в межах 0-20 та 20-50 км від лінії бойового зіткнення. Заявки за 2026 рік прийматимуться через Державний аграрний реєстр у 2027 році;
  • компенсація за землі, на яких розміщені фортифікаційні споруди. Для підприємств, чиї угіддя потрапили до 50-кілометрової зони ризикованого землеробства за військовим критерієм, пропонується виплата до 4 700 грн на гектар. Підставою для отримання підтримки буде рішення Ради оборони ОВА;
  • підтримка релокованих підприємств. Планується компенсація до 4 700 грн на гектар - не більше ніж 10 тис. га на одне підприємство. Компенсація надається на площу ділянок не більшу за ту, яка знаходиться у зоні ризику. Підтвердженням буде відповідна довідка з Державного земельного кадастру.

Нагадаємо, міжнародні партнери підтвердили виділення близько $10,5 млн на тимчасове зберігання цьогорічного врожаю малих і середніх агровиробників із прифронтових регіонів. Водночас Україна спільно зі Світовим банком опрацьовує можливість залучення ще $25 млн для розширення цієї програми підтримки.

Автор:
Тетяна Бесараб

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