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Україні виділять $10,5 млн на зберігання врожаю аграріїв із прифронтових регіонів

фермери
Україна отримає мільйони на зберігання врожаю фермерів у прифронтових регіона

Міжнародні партнери підтвердили виділення близько $10,5 млн на тимчасове зберігання цьогорічного врожаю малих і середніх агровиробників із прифронтових регіонів.

Як пише Delo.ua, про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Українським аграріям дадуть $10,5

Міжнародні партнери підтвердили виділення близько $10,5 млн на тимчасове зберігання цьогорічного врожаю малих і середніх агровиробників, які працюють у прифронтових регіонах України.

Водночас Україна спільно зі Світовим банком опрацьовує можливість залучення ще $25 млн для розширення цієї програми підтримки.

Залучені кошти дадуть змогу аграріям придбати необхідне обладнання та частково розв’язати проблему зі зберіганням урожаю. Потреба в таких потужностях зросла, зокрема через ускладнення з експортом української аграрної продукції.

Уряд також продовжує переговори з міжнародними фінансовими організаціями та донорами щодо збільшення адресної допомоги агровиробникам, які зазнають збитків через російські атаки в Чорноморському регіоні.

У Кабміні наголошують, що підтримка українського агросектору важлива не лише для збереження виробництва в умовах війни, а й для забезпечення глобальної продовольчої безпеки.

Нагадаємо, Україна вичерпала квоту на безмитні поставки пшениці до ЄС. Подальший експорт передбачає сплату мита, через що українське зерно втрачає конкурентоспроможність на європейському ринку. 

Автор:
Ольга Опенько

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