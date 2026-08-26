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Украине выделят $10,5 млн на хранение урожая аграриев из прифронтовых регионов

фермеры
Украина получит миллионы на хранение урожая фермеров в прифронтовых регионах

Международные партнеры подтвердили выделение около $10,5 млн на временное хранение урожая этого года малых и средних агропроизводителей из прифронтовых регионов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

Украинским аграриям дадут $10,5

Международные партнеры подтвердили выделение около $10,5 млн на временное хранение урожая этого года малых и средних агропроизводителей, работающих в прифронтовых регионах Украины.

В то же время, Украина совместно с Всемирным банком прорабатывает возможность привлечения еще $25 млн для расширения этой программы поддержки.

Привлеченные средства позволят аграриям приобрести необходимое оборудование и частично решить проблему хранения урожая. Потребность в таких мощностях возросла, в частности, из-за осложнений с экспортом украинской аграрной продукции.

Правительство также продолжает переговоры с международными финансовыми организациями и донорами по увеличению адресной помощи агропроизводителям, которые несут убытки из-за российских атак в Черноморском регионе.

В Кабмине подчеркивают, что поддержка украинского агросектора важна не только для сохранения производства в условиях войны, но и для обеспечения глобальной продовольственной безопасности.

Напомним, Украина исчерпала квоту на беспошлинные поставки пшеницы в ЕС. Дальнейший экспорт предполагает уплату пошлины, из-за чего украинское зерно теряет конкурентоспособность на европейском рынке.

Автор:
Ольга Опенько

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