Украину из-за ее аграрки в ЕС никто не пустит: европейские фермеры не хотят делиться дотациями

Украина не сможет стать членом Европейского Союза с ее нынешним состоянием агропромышленного комплекса, ведь европейские аграрии привыкли существовать на средства дотаций, которыми не собираются делиться.

Как пишет Delo.ua, об этом в интервью УНИАН сообщил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

АПК станет камнем преткновения движения в Европу

"Нас не готовы в Европе на сегодняшний момент принять с нашей аграркой. И не будут готовы до тех пор, пока Европа не изменит своей политики в аграрном секторе. Европа построила аграрный социализм. Она платит огромные дотации аграриям только ради того, чтобы они не были банкротами. Франция получает в год 9,5 миллиарда евро. дотаций. Как вы думаете, готовы ли сегодня поляки отказаться от этих денег? – замечает Пендзин.

Он акцентирует внимание на том, что украинская аграрная продукция – серьезный конкурент для европейских фермеров, которые всегда будут против допуска к своему рынку.

Пендзин предполагает, что самым большим камнем преткновения движения в Европу будут именно экономические вопросы, напомнив, что для Украины полностью закрыли европейский рынок металла.

Кроме того, как отметил эксперт, для модернизации собственного АПК под европейские параметры у Украины нет средств.

"Для того, чтобы мы полностью вошли в ЕС по европейским стандартам, мы должны избавиться от половины аграрной химии, полностью забыть о пестицидах, изменить подходы в животноводстве. Должны изменить механизм выпаса животных, должны изменить очень многое в идеологии сельского хозяйства. При том, что мы имеем традиционные рынки на Ближнем. Но эти рынки бедны. Мы со своим зерном хотели бы зайти на премиальный европейский рынок, но нас сюда не пускают», – констатирует Пендзин.

Проблема европейских субсидий и крупных хозяйств

Одним из главных преимуществ членства в ЕС для аграриев является доступ к Общей сельскохозяйственной политике (Common Agricultural Policy) и соответствующим дотациям. Однако по текущим правилам Евросоюза большинство украинских производителей окажутся за бортом этой программы , сообщал бывший министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

"Если мы посмотрим на то, как сейчас оно выписано, то 80% наших хозяйств не смогут участвовать в этом, потому что размер хозяйств больше, чем то, как в ЕС это прописано. И здесь нужно с ними договариваться", — отметил министр.

По его словам, чтобы снять предостережения европейских стран относительно украинской аграрной продукции, Украина уже провела два больших аграрных диалога с Германией и Нидерландами, в ходе которых стороны искали общие сектора для взаимовыгодной работы. Успешность дальнейшего сотрудничества будет зависеть от конструктивной позиции украинского агросектора и готовности ЕС к компромиссам.

Напомним, что Украина обновит аграрные стандарты под требования ЕС до конца 2028 года. Наша страна продолжает системную адаптацию аграрного сектора к европейским нормам, обеспечивая поэтапный переход без потери конкурентоспособности для отечественных фермеров. В то же время, соответствие этим строгим стандартам уже открывает для украинских товаров с высокой добавленной стоимостью новые перспективные мировые рынки сбыта.