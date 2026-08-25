Україну через її аграрку до ЄС ніхто не пустить: європейські фермери не хочуть ділитися дотаціями

Україна не зможе стати членом Європейського Союзу з її теперішнім станом агропромислового комплексу, адже європейські аграрії звикли існувати коштом дотацій, якими не збираються ділитися.

Як пише Delo.ua, про це в інтерв’ю УНІАН повідомив член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

АПК стане каменем спотикання руху в Європу

"Нас не готові в Європі на сьогоднішній момент прийняти з нашою аграркою. І не будуть готові доти, доки Європа не змінить своєї політики в аграрному секторі. Європа побудувала аграрний соціалізм. Вона платить величезні дотації аграріям тільки заради того, щоб вони не були банкрутами. Франція отримує на рік 9,5 мільярда євро дотацій. Польща отримує на рік 6,5 мільярда євро аграрних дотацій. Як ви думаєте, готові сьогодні поляки відмовитися від цих грошей?" – зауважує Пендзин.

Він акцентує на тому, що українська аграрна продукція – серйозний конкурент для європейських фермерів, які завжди будуть проти допуску до свого ринку.

Пендзин припускає, що найбільшим каменем спотикання руху в Європу будуть саме економічні питання, нагадавши, що для України повністю закрили європейський ринок металу.

Крім того, як зазначив експерт, для модернізації власного АПК під європейські параметри Україна не має коштів.

"Для того, щоб ми повністю увійшли в ЄС за європейськими стандартами, ми маємо позбутися половини аграрної хімії, повністю забути про пестициди, змінити підходи у тваринництві. Маємо змінити механізм випасу тварин, маємо змінити дуже багато чого в ідеології сільського господарства. При тому, що ми маємо традиційні ринки на Близькому Сході, які абсолютно спокійно беруть те, що ми виробляємо. Але ті ринки бідні. Ми зі своїм зерном хотіли б зайти на преміальний європейський ринок, але нас сюди не пускають", – констатує Пендзин.

Проблема європейських субсидій та великих господарств

Однією з головних переваг членства в ЄС для аграріїв є доступ до Спільної сільськогосподарської політики (Common Agricultural Policy) та відповідних дотацій. Проте за поточними правилами Євросоюзу більшість українських виробників опиняться за бортом цієї програми, повідомляв колишній міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

"Якщо ми подивимося на те, як зараз воно виписано, то 80% наших господарств не зможуть брати в цьому участь, тому що розмір господарств більший, ніж те, як в ЄС це прописано. І тут потрібно з ними домовлятися", — зазначив міністр.

За його словами, щоб зняти перестороги європейських країн щодо української аграрної продукції, Україна вже провела два великі аграрні діалоги з Німеччиною та Нідерландами, під час яких сторони шукали спільні сектори для взаємовигідної роботи. Успішність подальшої співпраці залежатиме від конструктивної позиції самого українського агросектору та готовності ЄС до компромісів.

Нагадаємо, Україна оновить аграрні стандарти під вимоги ЄС до кінця 2028 року. Наша країна продовжує системну адаптацію аграрного сектору до європейських норм, забезпечуючи поетапний перехід без втрати конкурентоспроможності для вітчизняних фермерів. Водночас відповідність цим суворим стандартам уже відкриває для українських товарів із високою доданою вартістю нові перспективні світові ринки збуту.