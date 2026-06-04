80% українських агрофірм не зможуть отримати субсидії після вступу до ЄС — Соболев

Європейська інтеграція відкриває для України доступ до ринку на 450 мільйонів споживачів та залучає інвестиції, зокрема у виробництво біопалива. Проте повноцінний вступ до ЄС несе для вітчизняного агробізнесу серйозні виклики, які вимагають складних технічних перемовин.

Як повідомляє Delo.ua, про це заявив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев на конференції GRAIN UKRAINE.

За його словами, щоб зняти перестороги європейських країн щодо української аграрної продукції, Україна вже провела два великі аграрні діалоги з Німеччиною та Нідерландами, під час яких сторони шукали спільні сектори для взаємовигідної роботи. Успішність подальшої співпраці залежатиме від конструктивної позиції самого українського агросектору та готовності ЄС до компромісів.

Проблема європейських субсидій та великих господарств

Однією з головних переваг членства в ЄС для аграріїв є доступ до Спільної сільськогосподарської політики (Common Agricultural Policy) та відповідних дотацій. Проте за поточними правилами Євросоюзу більшість українських виробників опиняться за бортом цієї програми.

"Якщо ми подивимося на те, як зараз воно виписано, то 80% наших господарств не зможуть брати в цьому участь, тому що розмір господарств більший, ніж те, як в ЄС це прописано. І тут потрібно з ними домовлятися", — зазначив міністр.

Інвестиції в пестициди та перехідні періоди

Українському агросектору критично необхідні об'єктивні перехідні періоди для адаптації до суворих європейських регламентів. Яскравим прикладом є норми щодо використання пестицидів.

Перехід на нові стандарти захисту рослин потребує колосальних капіталовкладень:

Обсяг необхідних інвестицій: від 2 до 4 мільярдів євро.

Фінансовий тиск: укласти такі кошти самостійно бізнес зараз не спроможний через триваючу війну.

Ризик втрати конкурентоспроможності: значна частина українського агроекспорту, де використовуються пестициди, йде на ринки третіх країн, а не до ЄС. Якщо Євросоюз змусить Україну миттєво відмовитися від поточних технологій для всього обсягу виробництва, це штучно знизить конкурентоспроможність українських товарів на неєвропейських ринках, що не має економічного сенсу.

Саме тому під час переговорного процесу Україна наполягатиме на поетапному впровадженні технічних вимог, щоб інтеграція підсилила державу, а не послабила її експортний потенціал.

Нагадаємо, Україна оновить аграрні стандарти під вимоги ЄС до кінця 2028 року. Наша країна продовжує системну адаптацію аграрного сектору до європейських норм, забезпечуючи поетапний перехід без втрати конкурентоспроможності для вітчизняних фермерів. Водночас відповідність цим суворим стандартам уже відкриває для українських товарів із високою доданою вартістю нові перспективні світові ринки збуту.