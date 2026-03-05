Запланована подія 2

Обмеження використання пестицидів та зміна системи допуску до ринку можуть зачепити до 10 млн га українських земель

Найскладнішою темою для агросектору у процесі євроінтеграції залишаються засоби захисту рослин.  Якщо органічне виробництво вже максимально адаптоване до вимог ЄС, то у сфері пестицидів адаптація найменша.

Як інформує Delo.ua, про це розповів заступник міністра економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький на Forbes Agro 2026.

Висоцький підкреслив, що завдання держави – максимально розтермінувати вплив нових правил, щоб сектор не втратив конкурентоспроможність.

Щодо стандартів благополуччя тварин, закон у галузі тваринництва запрацює з 2 березня. Головне зараз – впровадження, навчання персоналу та проходження аудиту ЄС, аби підтвердити відповідність стандартам на практиці.

Щодо добрив та нітратів, планується винести на обговорення законопроєкт про мінеральні добрива наприкінці березня – на початку квітня. Нітратна директива вже у першому читанні, але поспіху з її ухваленням немає.

Що стосується експортної інфраструктури, Висоцький зазначив, що морські порти залишаються основним каналом. Для забезпечення стійкості передбачено альтернативні маршрути, розвиток залізничного та дунайського напрямків.

Для боротьби з тінізацією зернового ринку вже запроваджено механізми контролю: прослідковуваність, мінімальні експортні ціни та внутрішні системи компаній.

Серед конкурентних переваг України він виділив високопродуктивних людей, технології (безпілотники, діджиталізація, точне землеробство) та потенціал вертикальної інтеграції.

Висоцький також наголосив, що Україна має великий резерв сировини та потенціал для нарощування доданої вартості у переробці після завершення війни та вступу до ЄС.

Додамо, на початку березня Кабінет міністрів схвалив законопроєкт "Про засоби захисту рослин і добривні засоби", який встановлює процедури розміщення на ринку ЗЗР та добрив відповідно до правил, діючих в ЄС.

Автор:
Тетяна Гойденко