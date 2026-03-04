Ринок землі в Україні перевищив мільйон гектарів, ціна зросла на 96%

З моменту фактичного скасування мораторію на продаж сільськогосподарської землі 1 липня 2021 року станом на 3 березня 2026 року в Україні укладено 334 803 угоди купівлі-продажу земельних ділянок загальною площею 1,001 млн гектарів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням Держгеокадастр.

Середня ціна одного гектара за цей період зросла на 96% у гривневому еквіваленті і на початок 2026 року склала 64 631 грн або 1 501 доларів.

Найбільша кількість угод за весь період зафіксована у Сумській (32 396), Полтавській (31 478) та Вінницькій (27 970) областях, а найнижча активність — у Волинській (1 307), Рівненській (1 352) та Запорізькій (2 479) областях.

Голова Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Дмитро Макаренко зазначив, що попри нерівномірну динаміку ринку через шоки, спричинені повномасштабним вторгненням, його розвиток був плавним та послідовним.

"Скасування мораторію не спричинило соціальної та економічної напруги. (…) Обсяг залучених в ринковий обіг ділянок знаходиться в межах 3% від загальної площі сільськогосподарських земель країни, що відповідає європейським консервативним показникам", — підкреслив він.

Макаренко додав, що прогноз масового продажу земель після відкриття ринку не справдився: один мільйон гектарів, що перебувають в економічному обігу, — це лише 5,8% раніше підмораторних земель, більшість з яких наразі знаходиться в оренді. Факторами активності ринку навіть під час воєнного стану стали розвиток АПК, зростання частки сільського господарства у ВВП, використання земель як інвестиційного інструменту та допуск юридичних осіб на ринок з 1 січня 2024 року.

Держгеокадастру вдалося забезпечити безперебійну роботу системи Державного земельного кадастру, незважаючи на кібератаки та інші загрози. Було запроваджено низку онлайн-сервісів, зокрема для формування мультивитягів про нормативну грошову оцінку та реєстрації масивів земель, а також запущено систему публічного моніторингу земельних відносин. Свою підтримку надавали партнери, зокрема Japan International Cooperation Agency (JICA), USAID та інші.

Держгеокадастр очікує збереження позитивної динаміки ринку земель сільськогосподарського призначення у 2026 році, зростання середньої ціни гектара та кількості угод як на національному рівні, так і в окремих регіонах.

Додамо, у 2025 році ринок сільськогосподарських земель України демонстрував стабільну та прогнозовану динаміку: вартість ділянок зростала залежно від безпекової ситуації та регіону.