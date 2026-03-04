Рынок земли в Украине превысил миллион гектаров, цена выросла на 96%

С момента фактической отмены моратория на продажу сельскохозяйственной земли 1 июля 2021 по состоянию на 3 марта 2026 в Украине заключено 334 803 соглашения купли-продажи земельных участков общей площадью 1,001 млн гектаров.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой Госгеокадастр.

Средняя цена одного гектара за этот период выросла на 96% в гривневом эквиваленте и к началу 2026 года составила 64 631 грн или 1 501 долларов.

Наибольшее количество сделок за весь период зафиксировано в Сумской (32396), Полтавской (31478) и Винницкой (27970) областях, а самая низкая активность - в Волынской (1307), Ровенской (1352) и Запорожской (2479) областях.

Председатель Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Дмитрий Макаренко отметил, что, несмотря на неравномерную динамику рынка из-за шоков, вызванных полномасштабным вторжением, его развитие было плавным и последовательным.

"Отмена моратория не привела к социальному и экономическому напряжению. (…) Объем вовлеченных в рыночный оборот участков находится в пределах 3% от общей площади сельскохозяйственных земель страны, что соответствует европейским консервативным показателям", — подчеркнул он.

Макаренко добавил, что прогноз массовой продажи земель после открытия рынка не оправдался: один миллион гектаров, находящихся в экономическом обороте, — это лишь 5,8% ранее подмораторных земель, большинство из которых находятся в аренде. Факторами активности рынка даже во время военного положения стали развитие АПК, рост доли сельского хозяйства в ВВП, использование земель в качестве инвестиционного инструмента и допуск юридических лиц на рынок с 1 января 2024 года.

Госгеокадастру удалось обеспечить бесперебойную работу системы Государственного земельного кадастра, невзирая на кибератаки и другие угрозы. Был введен ряд онлайн-сервисов, в частности для формирования мультиизвлечений о нормативной денежной оценке и регистрации массивов земель, а также запущена система публичного мониторинга земельных отношений. Свою поддержку оказывали партнеры, в частности, Japan International Cooperation Agency (JICA), USAID и другие.

Госгеокадастр ожидает сохранения положительной динамики рынка земель сельскохозяйственного назначения в 2026 году, роста средней цены на гектар и количества сделок как на национальном уровне, так и в отдельных регионах.

Добавим, в 2025 году рынок сельскохозяйственных земель Украины демонстрировал стабильную и прогнозируемую динамику: стоимость участков росла в зависимости от ситуации и региона.