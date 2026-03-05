Запланована подія 2

В Україні визначатимуть зони ризикованого землеробства: що потрібно знати

Сільське господарство
Аграрії в Україні претендують на державну підтримку в 2026 році / Depositphotos

Виробники у сфері сільського господарства в Україні претендують на державну підтримку в 2026 році. Для цього потрібно відповідати кільком критеріям. Уряд запроваджує Порядок і механізм визначення зон ризикованого землеробства. 

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. 

Фермери, які можуть отримати державну підтримку, мають відповідати ключовим критеріям: 

  1. Кліматичні – критичний рівень вологи в ґрунті. Це має бути підтверджено лабораторними дослідженнями.
  2. Наслідки бойових дій – якщо земельні ділянки розташовані поблизу кордону з Росією або лінією зіткнення, чи забруднені вибухонебезпечними предметами.

Також виробник має бути зареєстрованим у Державному аграрному реєстрі та до 1 липня подати заявку через електронний кабінет.

Якщо йдеться про нестачу вологи, необхідно додати висновок лабораторії. Якщо ж виробник постраждав від бойових дій, то визначення здійснюється автоматично на основі даних держреєстрів, без надання додаткових довідок.

Переліки земель формують обласні адміністрації. Остаточний перелік ухвалює Мінекономіки до 31 серпня. Після цього агровиробники зможуть отримати державну підтримку.

Нагадаємо, що Міністерство економіки розпочало приймання заявок на компенсацію вартості української техніки у 2026 році. Держава відшкодовує 25% вартості сільгосптехніки та 15% вартості промислового обладнання через уповноважені банки.

Автор:
Ольга Сич