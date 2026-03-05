Запланована подія 2

В Украине будут определять зоны рискованного земледелия: что нужно знать

Аграрии в Украине претендуют на государственную поддержку в 2026 году

Производители в сфере сельского хозяйства в Украине претендуют на государственную поддержку в 2026 году. Для этого нужно соответствовать нескольким критериям. Правительство вводит порядок и механизм определения зон рискованного земледелия.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Фермеры, которые могут получить государственную поддержку, должны отвечать ключевым критериям:

  1. Климатические – критический уровень влаги в почве. Это должно быть подтверждено лабораторными исследованиями.
  2. Последствия боевых действий – если земельные участки расположены вблизи границы с Россией или линией столкновения или загрязнены взрывоопасными предметами.

Также производитель должен быть зарегистрирован в Государственном аграрном реестре и до 1 июля подать заявку через электронный кабинет .

Если речь идет о недостатке влаги, необходимо добавить заключение лаборатории. Если же производитель пострадал от боевых действий, то определение производится автоматически на основе данных госреестров, без предоставления дополнительных справок.

Перечни земель формируют областные администрации. Окончательный перечень принимает Минэкономики до 31 августа. После этого агропроизводители могут получить государственную поддержку.

Напомним, что Министерство экономики начало прием заявок на компенсацию стоимости украинской техники в 2026 году. Государство возмещает 25% от стоимости сельхозтехники и 15% от стоимости промышленного оборудования через уполномоченные банки.

Автор:
Ольга Сичь