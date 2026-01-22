Агропроизводители получат поддержку США в восстановлении оросительных сетей

В Украине стартовал масштабный проект модернизации оросительных систем, что усугубит способность организаций водопользователей и внедрит современные подходы к управлению мелиорацией. Проект реализуется при поддержке Программы Агро, финансируемой правительством США.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

Модернизация мелиоративной инфраструктуры

В Украине стартует новый проект модернизации оросительных систем, реализуемый Ассоциацией организаций водопользователей (АОВК). Инициатива направлена на развитие долгосрочного партнерства между Украиной и США в сфере гидротехнической мелиорации и призвана повысить эффективность управления водными ресурсами в агросекторе.

В рамках проекта агропроизводители получат комплексную консультационную поддержку создания и работы организаций водопользователей, управления инженерной инфраструктурой и обеспечения финансовой стабильности. Отдельный блок предусматривает обучающие программы для управленцев в сфере орошения, которые помогут повысить эффективность эксплуатации мелиоративных систем и планировать их развитие на долгосрочную перспективу.

Эксперты АОВК проведут технические аудиты мелиоративных сетей 25 агропроизводителей и 5 водопользователей. По результатам аудита будут разработаны индивидуальные решения по модернизации инфраструктуры. Важным элементом проекта станет сотрудничество с американскими производителями оросительной техники и поставщиками управленческих и сервисных решений, что откроет украинским аграриям доступ к современным мировым практикам в сфере мелиорации.

Развитие гидротехнической мелиорации имеет стратегическое значение для агропромышленного комплекса Украины. С начала полномасштабной войны площади орошения сократились с 525 тыс. га в 2021 году до 137 тыс. га в 2024 году. В то же время потенциал восстановления орошения в Украине составляет не менее 1 млн гектаров.

Напомним, по состоянию на начало 2026 года в Украине создано 73 организации водопользователей в 14 областях, из них 19 – в 2025 году.