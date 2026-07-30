НБУ підвищив облікову ставку до 15,5%

30 липня правління Національного банку ухвалило рішення збільшити облікову ставку до 15,5% з огляду на стійке посилення фундаментального цінового тиску та суттєвіше пришвидшення загальної інфляції до кінця року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Причини рішення

Підвищення облікової ставки спрямовується на збереження привабливості гривневих активів, стійкості валютного ринку та контрольованості інфляційних очікувань, що дасть змогу вже в 2027 році повернути інфляцію на траєкторію сповільнення до цілі 5%. НБУ готовий і надалі використовувати монетарний інструментарій, зокрема додатково посилювати процентну політику для стримування цінового тиску.

Упродовж останніх місяців інтерес населення до гривневих активів зберігався, зокрема завдяки своєчасному призупиненню зниження облікової ставки в березні та її збереженню на рівні 15% упродовж наступних місяців. Українці надалі нарощували інвестиції як у строкові гривневі депозити, так і в ОВДП, номіновані в гривні.

Водночас посилення фундаментального цінового тиску разом зі зростанням низки проінфляційних ризиків вимагають додаткових заходів НБУ для забезпечення належної жорсткості монетарних умов. Так, підвищення облікової ставки до 15,5% підтримає привабливість гривневих активів, сприятиме контрольованості інфляційних очікувань та збереженню стійкості валютного ринку.

За оцінками НБУ, такий крок не матиме відчутного стримуючого впливу на кредитування, що зростає на більше ніж 30% на рік. Його подальший розвиток підтримають конкуренція банків за якісних позичальників, високий рівень ліквідності банківської системи, а також плани, передбачені профільними стратегіями й меморандумами, та стимули за програмами, що фінансуються державою та міжнародними партнерами.

Там додають, що останніми місяцями посилення фундаментального цінового тиску набуло ознак стійкої тенденції через зростання витрат бізнесу, насамперед на логістику, оплату праці та енергоресурси. Інфляційні очікування загалом були стійкими, однак залишалися підвищеними.

29 січня правління НБУ вирішило розпочати цикл пом'якшення процентної політики, знизивши облікову до 15%. вперше за півтора року.

30 квітня правління НБУ ухвалило рішення залишити незмінною облікову ставку на рівні 15 %.

Ураховуючи необхідність утримання інфляційних процесів під контролем та повернення інфляції на траєкторію стійкого сповільнення, НБУ переглянув прогнозну траєкторію облікової ставки – наразі очікується її утримання на рівні 15% до II кварталу 2027 року.

18 червня правління Національного банку ухвалило рішення залишити незмінною облікову ставку на рівні 15 %.

Що таке облікова ставка

Облікова ставка - це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати від центробанку довгострокове чи короткострокове рефінансування. Ставка визначає ціну кредитів на ринку.

За допомогою облікової ставки НБУ впливає рівень інфляції. Якщо прогнозована інфляція знаходиться вище за цільовий рівень, то для її зниження облікова ставка підвищується для приведення інфляції до мети 5%. І навпаки: за більш низького прогнозованого показника інфляції порівняно з цільовим рівнем ключова ставка знижується.

Детальніше про те, на що впливає підвищення облікової ставки, читайте за посиланням.