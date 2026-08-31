Зарплаты врачей предлагают повысить до 40 тысяч грн: петиция набрала голоса

Петиция с призывом существенно повысить зарплаты медицинским работникам в Украине набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов. Автор предлагает установить минимальную зарплату для среднего медперсонала на уровне 25 тыс. грн, а для врачей – 40 тыс. грн после уплаты налогов.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствует петиция на сайте правительства.

О петиции

Петицию зарегистрировали на сайте Кабинета Министров 17 июня. По состоянию на 31 августа ее поддержали более 25 тыс. граждан – именно такое количество голосов необходимо для ее рассмотрения правительством.

Автор петиции отмечает, что медицинские работники годами работают с высокой нагрузкой и значительной ответственностью, в то же время уровень их оплаты труда остается недостаточным. По ее мнению, это может приводить к оттоку квалифицированных специалистов по профессии и выезду за границу.

Среди предлагаемых изменений – пересмотр базовых должностных окладов. Для среднего медицинского персонала предлагается установить минимальную зарплату на уровне 25 тыс. грн, а для врачей – не менее 40 тыс. грн после уплаты налогов.

Кроме того, автор петиции призывает гарантировать своевременную выплату надбавок за работу в сложных условиях, ночные смены, стаж и психоэмоциональную нагрузку.

Также предлагается усилить контроль использования бюджетных средств в медицинских учреждениях. В частности, речь идет о недопущении ситуаций, когда работники формально переводятся на половину ставки, хотя фактически они выполняют полный объем работы.

Ранее правительство уже рассматривало петицию о повышении зарплат медикам. В ответ Юлия Свириденко заявляла, что изменения в финансировании экстренной и первичной медпомощи должны создать условия повышения базовой зарплаты врачей до 35 тыс. грн.

Отдельные повышенные выплаты предусмотрены медикам в районах боевых действий. В таких медучреждениях на каждого врача дополнительно направляется 12 тыс. грн в месяц, а на медсестер и других медработников – 9 тыс. грн. Расчетный уровень зарплаты составляет до 40 тыс. грн. для врачей и 27 тыс. грн. для медсестер в районах активных боевых действий.

Напомним, Кабминистров продлил до конца 2026 года программу дополнительного финансирования медицинских учреждений, работающих на территориях активных боевых действий.