200 тысяч гривен адресной помощи: Кабмин расширил программу выплат молодым врачам

Правительство утвердило выплату 200 тыс. грн единовременной помощи молодым врачам, которые после интернатуры трудоустроятся в больницах на территориях возможных боевых действий. При этом из программы исключены Киевская область и 5 областных центров.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер Юлия Свириденко.

Ранее эта государственная программа финансовой поддержки распространялась исключительно на выпускников, которые начинали профессиональную деятельность на территориях активных боевых действий или в сельской местности.

Кто может получить финансовую помощь?

Разовая денежная выплата предоставляется выпускникам медицинских специальностей, отвечающих следующим законодательным критериям:

завершили обучение в интернатуре в государственных учреждениях высшего образования;

подписали трудовой договор сроком не менее трех лет;

трудоустроились в заведение здравоохранения государственной или коммунальной формы собственности;

начали работу в общинах, где зафиксирована критическая потребность в медицинских кадрах.

Какие изменения внесены в программу?

Согласно обновленному решению правительства, право на выплату получили молодые врачи, которые трудоустраиваются в медицинские учреждения на территориях возможных боевых действий. Однако правительство установило территориальные ограничения для этой нормы. Действие программы не распространяется на здравоохранительные учреждения Киевской области и городов областного значения: Запорожье, Николаева, Одессы, Харькова и Чернигова.

Принятое правительственное постановление направлено на повышение общей способности отечественной медицинской системы. Решение позволяет обеспечить квалифицированными кадрами коммунальные и государственные больницы в деоккупированных и прифронтовых регионах, где фиксируется повышенная нагрузка на инфраструктуру и ощущается нехватка врачей разных специализаций.

Напомним, Кабминистров продлил до конца 2026 года программу дополнительного финансирования медицинских учреждений, работающих на территориях активных боевых действий.