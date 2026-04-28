В медицину вложат 10 млрд грн: больницы обновят оборудование и расширят лечение рака

В 2026 году государство направит более 10 млрд. грн. на реализацию публичных инвестиционных проектов в сфере здравоохранения. Средства распределят между 60 инициативами, охватывающими онкологию, реабилитацию, психиатрическую помощь и модернизацию больниц.

Как пишет Delo.ua , об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Правительство утвердило список приоритетных публичных инвестиционных проектов в медицине на 2026 год и определило новую модель их финансирования. Общий объем государственного финансирования превысит 10,5 млрд. грн., а с учетом международной поддержки может достичь 19,1 млрд. грн.

Всего в рамках программы предусмотрена реализация 60 проектов, из которых 36 являются продолжением уже начатых инициатив, а еще 24 — новые запуска 2026 года.

Ключевой фокус инвестиций – инфраструктура и доступность медицинских услуг. Значительная часть средств пойдет на модернизацию больниц, обновление оборудования и развитие реабилитационной медицины. Отдельно предусмотрено около 1 млрд грн на централизованное оснащение медучреждений современной техникой.

Также финансирование охватывает:

онкологическую помощь,

психиатрическую систему,

материнство и детство,

развитие медицинского образования и науки.

Отдельным направлением остается восстановление и модернизация медицинской инфраструктуры в регионах.

По данным платформы DREAM , в секторе здравоохранения формируется портфель из десятков инвестпроектов, которые охватывают как капитальные ремонты, так и новое строительство и обновление оборудования в больницах разного уровня.

В Минздраве отмечают, что подход к финансированию изменяется — акцент смещается от точечных расходов к долгосрочным инвестициям в медицинскую систему.

Ранее Национальная служба здоровья Украины ежемесячно направляла миллиарды гривен на финансирование медучреждений . В частности, в октябре 2025 года больницы получили 14,3 млрд. грн. по программе медицинских гарантий.