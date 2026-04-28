У медицину вкладуть 10 млрд грн: лікарні оновлять обладнання і розширять лікування раку

У 2026 році держава спрямує понад 10 млрд грн на реалізацію публічних інвестиційних проєктів у сфері охорони здоров’я. Кошти розподілять між 60 ініціативами, які охоплюють онкологію, реабілітацію, психіатричну допомогу та модернізацію лікарень.

Уряд затвердив перелік пріоритетних публічних інвестиційних проєктів у медицині на 2026 рік та визначив нову модель їх фінансування. Загальний обсяг державного фінансування перевищить 10,5 млрд грн, а з урахуванням міжнародної підтримки може сягнути 19,1 млрд грн.

Усього в межах програми передбачено реалізацію 60 проєктів, з яких 36 є продовженням вже розпочатих ініціатив, а ще 24 — нові запуску 2026 року.

Ключовий фокус інвестицій — інфраструктура та доступність медичних послуг. Значна частина коштів піде на модернізацію лікарень, оновлення обладнання та розвиток реабілітаційної медицини. Окремо передбачено близько 1 млрд грн на централізоване оснащення медзакладів сучасною технікою.

Також фінансування охоплює:

онкологічну допомогу,

психіатричну систему,

материнство та дитинство,

розвиток медичної освіти та науки.

Окремим напрямом залишається відновлення та модернізація медичної інфраструктури в регіонах.

За даними платформи DREAM, у секторі охорони здоров’я наразі формується портфель із десятків інвестпроєктів, які охоплюють як капітальні ремонти, так і нове будівництво та оновлення обладнання в лікарнях різного рівня.

У МОЗ наголошують, що підхід до фінансування змінюється — акцент зміщується від точкових витрат до довгострокових інвестицій у медичну систему.

Раніше Національна служба здоров’я України щомісяця спрямовувала мільярди гривень на фінансування медзакладів. Зокрема, у жовтні 2025 року лікарні отримали 14,3 млрд грн за програмою медичних гарантій.