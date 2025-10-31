Запланована подія 2

У жовтні НСЗУ сплатила медичним закладам 14,3 млрд грн: деталі розподілу коштів

лікар
Медичні заклади отримали від НСЗУ 14,3 млрд грн. / Freepik

Станом на 31 жовтня 2025 року Національна служба здоров'я (НСЗУ) в рамках Програми медичних гарантій (ПМГ) оплатила надавачам медичної допомоги 14,3 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НСЗУ.

Основні суми були спрямовані на екстрену медичну допомогу — 920,5 млн грн та первинну медичну допомогу — 1,9 млрд грн.

За надання  спеціалізованої медичної допомоги НСЗУ сплатила 10,8 млрд грн, у тому числі: за пакетом "Перехідне фінансове забезпечення надання медичних послуг закладами охорони здоров’я" 358  млн грн, а за пакетом "Готовність та забезпечення надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на території, де ведуться бойові дії" — 140  млн грн.

Також 5,8 млрд грн спрямували за надання пріоритетних послуг закладам спеціалізованої медичної допомоги за вересень. Ще 4,5 млрд грн — закладам спеціалізованої медичної допомоги за послуги жовтня, оплата за які проводиться за глобальною ставкою;

Крім того, НСЗУ продовжує підтримувати українців ліками. За програмою реімбурсації "Доступні ліки" аптечним закладам у жовтні було сплачено 676,9 млн грн.

Нагадаємо, у серпні уряд підвищив розмір фінансових виплат для медичних закладів, що розташовані у прифронтових та малозаселених районах, а також для тих, які перевищили ліміт декларацій.

Автор:
Тетяна Ковальчук