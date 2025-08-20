Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,36

+0,10

EUR

48,32

+0,15

Готівковий курс:

USD

41,45

41,37

EUR

48,45

48,26

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Підтримка прифронтових територій: медичним закладам підвищили розмір фінансових виплат

лікарня, палата, лікарка
Окремим медичним закладам підвищили розмір виплат. / Freepik

Уряд підвищив розмір фінансових виплат для медичних закладів, що розташовані у прифронтових та малозаселених районах, а також для тих, які перевищили ліміт декларацій. Збільшуються коригувальні коефіцієнти та доплати за декларації вище ліміту.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій України.

"Ці зміни до Програми медичних гарантій на 2025 рік збільшують коефіцієнти до капітаційної ставки — це сума, яку лікарні отримують за кожного пацієнта. Це є частиною програми підтримки прифронтових територій, спрямованої на забезпечення якісної медичної допомоги в цих регіонах", — зазначили у відомстві.

Які зміни передбачено?

Кабмін для медичних закладів у віддалених громадах з низькою щільністю населення впроваджує наступні зміни:

  • 1,2 — коригувальний коефіцієнт до базової капітаційної ставки. Тобто на 20% більше фінансування за кожного пацієнта з декларацією; 
  • місцева влада та військові адміністрації щомісяця затверджують графіки виїздів лікарів і фельдшерів до сіл та звітують про їхнє виконання НСЗУ.

Нові норми стартують вже у вересні 2025 року.

Для медичних працівників первинної ланки ключовою умовою є залучення до роботи лікарів-інтернів, фельдшерів або медсестер/братів з магістерським рівнем освіти.

Передбачені нові заохочення:

  • доплата за кожну декларацію, яка перевищує ліміт у 150%; 
  • сума доплати розраховується окремо для кожного лікаря, враховуючи кількість додаткових декларацій, капітаційну ставку та інші коригувальні коефіцієнти.

Крім того, уряд посилив підтримку екстреної допомоги в небезпечних районах (окремі райони Чернігівської та Сумської областей). Для цих територій до кінця серпня 2025 року почнуть діяти підвищені коефіцієнти:

  • 1,48 — коригувальний коефіцієнт до базової капітаційної ставки для територій можливих бойових дій (раніше було 1,1); 
  • 6,01 — коригувальний коефіцієнт до базової капітаційної ставки для територій активних бойових дій (раніше було 1,26).

Раніше, Данило Гетманцев анонсував масштабну програму підтримки для прифронтових регіонів.

Автор:
Тетяна Ковальчук