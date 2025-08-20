- Категорія
Підтримка прифронтових територій: медичним закладам підвищили розмір фінансових виплат
Уряд підвищив розмір фінансових виплат для медичних закладів, що розташовані у прифронтових та малозаселених районах, а також для тих, які перевищили ліміт декларацій. Збільшуються коригувальні коефіцієнти та доплати за декларації вище ліміту.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій України.
"Ці зміни до Програми медичних гарантій на 2025 рік збільшують коефіцієнти до капітаційної ставки — це сума, яку лікарні отримують за кожного пацієнта. Це є частиною програми підтримки прифронтових територій, спрямованої на забезпечення якісної медичної допомоги в цих регіонах", — зазначили у відомстві.
Які зміни передбачено?
Кабмін для медичних закладів у віддалених громадах з низькою щільністю населення впроваджує наступні зміни:
- 1,2 — коригувальний коефіцієнт до базової капітаційної ставки. Тобто на 20% більше фінансування за кожного пацієнта з декларацією;
- місцева влада та військові адміністрації щомісяця затверджують графіки виїздів лікарів і фельдшерів до сіл та звітують про їхнє виконання НСЗУ.
Нові норми стартують вже у вересні 2025 року.
Для медичних працівників первинної ланки ключовою умовою є залучення до роботи лікарів-інтернів, фельдшерів або медсестер/братів з магістерським рівнем освіти.
Передбачені нові заохочення:
- доплата за кожну декларацію, яка перевищує ліміт у 150%;
- сума доплати розраховується окремо для кожного лікаря, враховуючи кількість додаткових декларацій, капітаційну ставку та інші коригувальні коефіцієнти.
Крім того, уряд посилив підтримку екстреної допомоги в небезпечних районах (окремі райони Чернігівської та Сумської областей). Для цих територій до кінця серпня 2025 року почнуть діяти підвищені коефіцієнти:
- 1,48 — коригувальний коефіцієнт до базової капітаційної ставки для територій можливих бойових дій (раніше було 1,1);
- 6,01 — коригувальний коефіцієнт до базової капітаційної ставки для територій активних бойових дій (раніше було 1,26).
