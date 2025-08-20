- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Поддержка прифронтовых территорий: медицинским учреждениям повысили размер финансовых выплат
Правительство повысило размер финансовых выплат для медицинских учреждений, расположенных в прифронтовых и малозаселенных районах, а также для превысивших лимит деклараций. Увеличиваются корректирующие коэффициенты и доплаты за декларации выше лимита.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства развития общин и территорий Украины.
"Эти изменения в Программу медицинских гарантий на 2025 год увеличивают коэффициенты к капитационной ставке - это сумма, которую больницы получают за каждого пациента. Это часть программы поддержки прифронтовых территорий, направленной на обеспечение качественной медицинской помощи в этих регионах", - отметили в ведомстве.
Какие изменения предусмотрены?
Кабмин для медицинских учреждений в отдаленных общинах с низкой плотностью населения вводит следующие изменения:
- 1,2 - корректирующий коэффициент к базовой капитационной ставке. То есть на 20% больше финансирования каждого пациента с декларацией;
- местные власти и военные администрации ежемесячно утверждают графики выездов врачей и фельдшеров в деревни и отчитываются об их выполнении НСЗУ.
Новые нормы уже стартуют в сентябре 2025 года.
Для медицинских работников первичного звена ключевым условием является привлечение к работе врачей-интернов, фельдшеров или медсестер/братьев с магистерским уровнем образования.
Предусмотрены новые поощрения:
- доплата за каждую декларацию, превышающую предел в 150%;
- сумма доплаты рассчитывается отдельно для каждого врача, учитывая количество дополнительных деклараций, капитационную ставку и другие корректирующие коэффициенты.
Кроме того, правительство усилило поддержку экстренной помощи в опасных районах (отдельные районы Черниговской и Сумской областей). Для этих территорий к концу августа 2025 года начнут действовать повышенные коэффициенты:
- 1,48 - корректирующий коэффициент к базовой капитационной ставке для территорий возможных боевых действий (ранее было 1,1);
- 6,01 - корректирующий коэффициент к базовой капитационной ставке для территорий активных боевых действий (ранее было 1,26).
Ранее Даниил Гетманцев анонсировал масштабную программу поддержки для прифронтовых регионов .