Поддержка прифронтовых территорий: медицинским учреждениям повысили размер финансовых выплат

больница, палата, врач
Отдельным медицинским учреждениям повысили размер выплат. / Freepik

Правительство повысило размер финансовых выплат для медицинских учреждений, расположенных в прифронтовых и малозаселенных районах, а также для превысивших лимит деклараций. Увеличиваются корректирующие коэффициенты и доплаты за декларации выше лимита.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства развития общин и территорий Украины.

"Эти изменения в Программу медицинских гарантий на 2025 год увеличивают коэффициенты к капитационной ставке - это сумма, которую больницы получают за каждого пациента. Это часть программы поддержки прифронтовых территорий, направленной на обеспечение качественной медицинской помощи в этих регионах", - отметили в ведомстве.

Какие изменения предусмотрены?

Кабмин для медицинских учреждений в отдаленных общинах с низкой плотностью населения вводит следующие изменения:

  • 1,2 - корректирующий коэффициент к базовой капитационной ставке. То есть на 20% больше финансирования каждого пациента с декларацией;
  • местные власти и военные администрации ежемесячно утверждают графики выездов врачей и фельдшеров в деревни и отчитываются об их выполнении НСЗУ.

Новые нормы уже стартуют в сентябре 2025 года.

Для медицинских работников первичного звена ключевым условием является привлечение к работе врачей-интернов, фельдшеров или медсестер/братьев с магистерским уровнем образования.

Предусмотрены новые поощрения:

  • доплата за каждую декларацию, превышающую предел в 150%;
  • сумма доплаты рассчитывается отдельно для каждого врача, учитывая количество дополнительных деклараций, капитационную ставку и другие корректирующие коэффициенты.

Кроме того, правительство усилило поддержку экстренной помощи в опасных районах (отдельные районы Черниговской и Сумской областей). Для этих территорий к концу августа 2025 года начнут действовать повышенные коэффициенты:

  • 1,48 - корректирующий коэффициент к базовой капитационной ставке для территорий возможных боевых действий (ранее было 1,1);
  • 6,01 - корректирующий коэффициент к базовой капитационной ставке для территорий активных боевых действий (ранее было 1,26).

Ранее Даниил Гетманцев анонсировал масштабную программу поддержки для прифронтовых регионов .

Автор:
Татьяна Ковальчук