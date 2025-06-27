Даниил Гетманцев в Харькове анонсировал масштабную программу поддержки для прифронтовых регионов

Бизнес на прифронтовых территориях сталкивается с большими вызовами и проблемами. Как ему помочь и поддержать в условиях военного положения – это стало предметом обсуждения 25 июня на встрече в Харькове мэра города Игоря Терехова, председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данилы Гетманцева и бизнес-сообщества Харьковщины.

Гетманцев напомнил , что общие потери только в прифронтовых областях составляют 182 млрд долларов, что составляет почти 31% от общей суммы по стране.

Нардеп подчеркнул, что нынешняя поддержка прифронтовых территорий недостаточна. Именно поэтому он выступил с инициативой разработки "Программы поддержки (восстановления) территорий с высоким уровнем риска безопасности и мер по стимулированию их развития", которая была презентована на встрече.

Что предлагают

Для улучшения ситуации предлагается создание специального Фонда поддержки, миссия которого заключалась бы в поддержке экономической активности, инвестировании и создании рабочих мест на прифронтовых территориях с учетом факторов повышенной военной опасности.

Причем этот Фонд не подменяет собой уже созданные институции (Агентство восстановления и развития инфраструктуры, Фонд регионального развития, Фонд развития предпринимательства, в перспективе - Национальное учреждение развития), а дополняет их именно через специализацию деятельности на территориях, наиболее пострадавших и продолжающих функционировать в условиях высокого уровня безопасности.

Среди задач Фонда – участие в полном или частичном страховании военных рисков, участие в льготном кредитовании, предоставление грантов для создания или развития бизнеса и другие сопутствующие инструменты.

"Прифронтовые территории берут на себя основной удар агрессора . Поэтому мы обязаны предусмотреть для них преференции, создать все условия, чтобы бизнес там не прекращал работу. Будем динамично разрабатывать конкретные направления, чтобы создать специальный правовой, налоговый и экономический режимы для этих регионов" , — отметил Гетманцев.

Ознакомиться с проектом программы можно по ссылке: https://t.me/getmantsevdanil/9617

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