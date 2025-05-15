Медичні заклади штрафуватимуть за порушення умов договору із НСЗУ: названо суми

Уряд вніс зміни до системи застосування штрафних санкцій за порушення умов договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій. Зокрема неправомірна вимога оплати з пацієнта за гарантовані послуги або ліки передбачає штраф у сумі 18 168 грн за кожен випадок.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу НСЗУ.

Відповідні оновлення внесено до типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій.

Що передбачено ?

Чинна система передбачала штрафи у відсотках від вартості наданих послуг. Це призводило до ситуації, коли за однакове порушення заклади охорони здоров’я з різними бюджетами сплачують суттєво різні суми штрафів.

Тепер розмір штрафу за конкретне порушення буде однаковим для всіх, незалежно від фінансових показників закладу охорони здоров’я. Це будуть фіксовані суми, виражені у кількості прожиткових мінімумів для працездатних осіб (ПМПО), актуальних на 1 січня року застосування штрафу (3028 грн).

Як зміняться штрафи?

Неправомірна вимога оплати з пацієнта за гарантовані державою послуги/ліки:

було — 0,1% вартості послуг за звітний період;

стане — 18 168 грн (6 ПМПО) за кожен випадок.

Використання незаоблікованих медзасобів під час операції (крім форс-мажору) — новий вид порушення:

стане — 6 056 грн (2 ПМПО) за медвиріб та 18 168 грн (6 ПМПО) за імплантат (за кожен випадок).

Неподання звіту про доходи та витрати:

було — 0,5% вартості наданих послуг за договором за період;

стане: 18 168 грн (6 ПМПО) за період порушення.

Внесення недостовірних даних в електронна система охорони здоров'я (ЕСОЗ):

було — 0,01% вартості послуг за звітний період;

стане: 302,8 грн (0,1 ПМПО) за кожен такий запис.

Зміни почнуть діяти після внесення відповідних змін до договорів.

Нагадаємо, за перший квартал НСЗУ сплатила медзакладам понад 41,3 млрд гривень. Найбільше коштів спрямували на спеціалізовану медичну допомогу — 32,9 млрд грн.