Медицинские учреждения будут штрафовать за нарушение условий договора с НСЗУ: названы суммы

Правительство внесло изменения в систему применения штрафных санкций за нарушение условий договора о медицинском обслуживании населения по программе медицинских гарантий. В частности, неправомерное требование оплаты с пациента за гарантированные услуги или лекарства предусматривает штраф в сумме 18 168 грн за каждый случай.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НСЗУ.

Соответствующие обновления внесены в типовую форму договора о медицинском обслуживании населения по программе медицинских гарантий.

Что предусмотрено ?

Действующая система предусматривала штрафы в процентах от стоимости предоставленных услуг. Это приводило к ситуации, когда за одинаковое нарушение учреждения здравоохранения с разными бюджетами платят существенно разные суммы штрафов.

Теперь размер штрафа за конкретное нарушение будет одинаковым для всех, независимо от финансовых показателей заведения здравоохранения. Это будут фиксированные суммы, выраженные в количестве прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (ПМПО), актуальных на 1 января применения штрафа (3028 грн) .

Как изменятся штрафы?

Неправомерное требование оплаты с пациента за гарантированные государством услуги/лекарства:

было — 0,1% стоимости услуг за отчетный период;

станет — 18 168 грн (6 ПМПО) за каждый случай.

Использование незаучтенных медсредств во время операции (кроме форс-мажора) — новый вид нарушения:

станет — 6 056 грн (2 ПМПО) за медизделие и 18 168 грн (6 ПМПО) за имплантат (за каждый случай).

Непредставление отчета о доходах и расходах :

было — 0,5% стоимости предоставленных услуг по договору за период;

станет: 18 168 грн (6 ПМПО) за период нарушения.

Внесение недостоверных данных в электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ):

было — 0,01% стоимости услуг за отчетный период;

станет: 302,8 грн (0,1 ПМПО) за каждую такую запись.

Изменения станут действовать после внесения соответствующих изменений в договоры.

Напомним, за первый квартал НСЗУ заплатила медучреждениям более 41,3 млрд гривен. Больше всего средств было направлено на специализированную медицинскую помощь — 32,9 млрд грн.