В октябре НСЗУ оплатила медицинским учреждениям 14,3 млрд грн: детали распределения средств

врач
Медицинские учреждения получили от НСЗУ 14,3 млрд. грн. / Freepik

По состоянию на 31 октября 2025 г. Национальная служба здоровья (НСЗУ) в рамках Программы медицинских гарантий (ПМГ) оплатила предоставлятелям медицинской помощи 14,3 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НСЗУ.

Основные суммы были направлены на экстренную медицинскую помощь – 920,5 млн грн и первичную медицинскую помощь – 1,9 млрд грн.

За оказание специализированной медицинской помощи НСЗУ уплатила 10,8 млрд грн, в том числе: за пакетом "Переходное финансовое обеспечение предоставления медицинских услуг учреждениями здравоохранения" 358 млн грн, а за пакетом "Готовность и обеспечение оказания медицинской помощи населению, находящемуся на территории, где ведутся боевые действия" - 140  млн грн.

Также 5,8 млрд грн направили за предоставление приоритетных услуг заведениям специализированной медицинской помощи за сентябрь. Еще 4,5 млрд грн - заведениям специализированной медицинской помощи за услуги октября, оплата за которые производится по глобальной ставке.

Кроме того, НСЗУ продолжает поддерживать украинцев лекарством. По программе реимбурсации "Доступные лекарства" аптечным заведениям в октябре было уплачено 676,9 млн грн.

Напомним, в августе ряд повысил размер финансовых выплат для медицинских учреждений, расположенных в прифронтовых и малозаселенных районах, а также для тех, которые превысили лимит деклараций.

Автор:
Татьяна Ковальчук