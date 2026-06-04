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Правительство продлило дополнительное финансирование больниц в зоне боевых действий до конца года

врач, больница, палата
Медучреждения в районах активных боевых действий обеспечат дополнительными выплатами / Freepik

Кабинет министров продлил до конца 2026 года программу дополнительного финансирования медицинских учреждений, работающих на территориях активных боевых действий.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует премьер-министр Юлия Свириденко.

Дополнительные выплаты для больниц у фронта

Согласно решению правительства, во втором полугодии такие медучреждения и дальше ежемесячно будут получать дополнительные средства для формирования фонда оплаты труда.

Ранее действие программы было рассчитано до 30 июня 2026, однако ее решили продлить еще на шесть месяцев.

Кроме того, государство сохраняет и другие механизмы поддержки медицинских учреждений и работников здравоохранения, работающих в прифронтовых общинах и районах, приближенных к зоне боевых действий. В частности, учреждения первичной медицинской помощи получают повышенное финансирование – на 20% больше средств за каждую декларацию, заключенную с пациентом. Также дополнительно финансируется система экстренной медицинской помощи.

В правительстве отмечают, что работа медиков в регионах прифронтовых остается критически важной для обеспечения населения медицинскими услугами. Поэтому одним из приоритетов государства является создание надлежащих условий для работы врачей и медицинского персонала, а также обеспечение стабильного функционирования здравоохранительных учреждений вблизи зоны боевых действий.

Напомним, в Украине планируется повысить зарплаты работникам системы судебно-медицинской экспертизы, которые работают с репатриированными телами погибших.

Автор:
Ольга Опенько