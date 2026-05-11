Почему украинские врачи в Польше оказались под угрозой увольнения

В Польше Национальный врачебный совет аннулировал часть разрешений на работу для врачей из-за пределов ЕС, среди которых преимущественно украинские медики. Причиной стало непредоставление сертификата знания польского языка на уровне B1. В общей сложности под риском потери работы могут оказаться сотни специалистов.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Interia.

Ситуация с украинскими врачами

Национальный врачебный совет Польши (NRL) с 1 мая отменил условное право на медицинскую практику для 146 врачей из-за пределов Европейского Союза. Речь идет преимущественно о медиках из Украины, которые не предоставили сертификат знания польского языка как минимум на уровне B1.

По словам главы NRL, работа врача без знания польского языка представляет прямую угрозу для пациентов.

"Если человек не умеет говорить на польском, он не должен работать врачом в Польше", - заявил президент NRL Лукаш Янковский.

Он уточнил, что аннулированные разрешения касаются 146 медиков, однако в целом процедура затрагивает несколько сотен человек.

По оценкам NRL, в Польше работают около 3 тысяч врачей украинского происхождения. Приблизительно тысяча из них до сих пор не подтвердили знание польского языка на уровне B1.

В этой связи часть медиков рискует потерять право на работу.

Янковский также сообщил, что Министерство здравоохранения Польши рассматривает возможность продления временного разрешения на работу для врачей без подтвержденной языковой подготовки еще на один год.

В то же время в NRL считают это решение проблемным и свидетельствующим о кризисе в системе здравоохранения.

Дефицит кадров и речевые требования

По словам руководителя совета, иностранных врачей часто вовлекают в отделениях неотложной помощи и больницы в регионах, где ощущается нехватка персонала.

Он также отметил, что требования к знанию языка были смягчены до уровня B1 под давлением администраций больниц. По его мнению, это слишком низкий стандарт медицинской практики в ЕС.

В NRL напомнили, что условное право на медицинскую практику не является полноценной лицензией. Такие врачи могут работать только в конкретном медучреждении и не вправе вести частную практику.

Упрощенные правила были введены на время после начала полномасштабной войны в Украине.

Пока новые заявки на получение такого разрешения не принимаются, а действующие разрешения потеряют силу не позднее осени 2029 года.

Чтобы и дальше работать в Польше, врачам необходимо пройти стажировку, сдать экзамен LEK и подтвердить диплом через процедуру нострификации.

