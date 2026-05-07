До 8 лет тюрьмы: Рада готовит новые наказания для работников ТЦК и врачей ВЛК

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять в целом законопроект №12442, предусматривающий уголовную ответственность для представителей ТЦК и врачей военно-врачебных комиссий за нарушение порядка мобилизации.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Верховной Рады.

Наказание для работников ТЦК и ВЛК

Документ предусматривает уголовную ответственность для представителей ТЦК и врачей ВЛК за нарушение порядка проведения призыва и военно-врачебной экспертизы в условиях военного положения. Наказание – лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Согласно пояснительной записке, законопроект подготовлен в связи с продолжающейся вооруженной агрессией РФ против Украины и необходимостью обеспечения общей мобилизации. Его цель – усилить уголовную ответственность должностных лиц территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) и членов военно-врачебных комиссий (ВЛК) за нарушение законодательства в сфере обороны и мобилизации.

Основанием для инициативы стали выявленные случаи нарушений во время мобилизационных мероприятий: призыв лиц, не подлежащих мобилизации, незаконное предоставление отсрочок, ненадлежащее реагирование на уклонение от призыва, а также нарушение процедур медицинских осмотров в ВЛК. Это в свою очередь приводит к нарушению прав граждан и негативно влияет на комплектование Сил обороны.

Предложенные изменения в Уголовный кодекс Украины стремятся четко определить ответственность за такие правонарушения, обеспечить соблюдение законности во время мобилизации и повысить уровень доверия к государственным институтам.

Основные положения законопроекта

Законопроект предлагает внести изменения в Уголовный кодекс Украины и дополнить его двумя новыми статьями - 337-1 и 426-2.

Статья 337-1 предусматривает ответственность за нарушение порядка проведения медицинского осмотра (военно-врачебной экспертизы) для определения пригодности граждан к военной службе. Наказание устанавливается для председателей и членов военно-врачебных комиссий в случаях умышленных нарушений, приведших как к незаконному призыву, так и к незаконному уклонению или освобождению от службы.

Статья 426-2 предусматривает ответственность должностных лиц территориальных центров комплектования и социальной поддержки за нарушение порядка призыва граждан на военную службу, что повлекло за собой незаконный призыв или уклонение от службы.

Правовое регулирование в этой сфере уже осуществляется Конституцией Украины, Уголовным кодексом, законами "О мобилизационной подготовке и мобилизации", "О предотвращении коррупции" и другими нормативно-правовыми актами.

Финансово-экономическое обоснование свидетельствует, что принятие закона не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета.

Ожидается, что принятие законопроекта обеспечит более эффективный правовой механизм для расследования нарушений в сфере мобилизации, повысит ответственность должностных лиц ТЦК и членов ВЛК и будет содействовать соблюдению законности в ходе оборонных мер.

