92% дел от ТЦК об ограничении вождения не дошли до финального рассмотрения

По меньшей мере 135 судебных дел по ограничению вождения за нарушение правил военного учета зафиксировано в настоящее время в Украине. В этом году уже возбуждено 42 дела — больше, чем за весь 2024 год. Впрочем, 92% производств так и не доходят до финального рассмотрения. Пока только по 10 делам суды удовлетворили требования ТЦК, а по одному — отказали.

Аналитики отмечают, что текущий год рискует в целом стать рекордным, ведь за весь 2025 год таких дел нашлось только 52.

92% дел даже не доходят до рассмотрения по существу

По данным аналитиков, 92% дел остановились на этапе процессуальных определений и так не дошли до рассмотрения по существу. До финального решения суды пришли только в 11 случаях. По 10 делам требования ТЦК были удовлетворены, а по одному — отказано.

"Из анализа судебных решений следует, что причиной массового «отсева» дел являются процессуальные ошибки ТЦК. Исковые заявления часто подаются с процессуальными недостатками и без уплаты судебного сбора. В таких случаях суды сперва оставляют иск без движения, давая время на исправление ошибок. Если же недостатки не устраняются - материалы возвращаются заявителю", - сообщили в пресс-службе.

Где исков от ТЦК больше всего

Аналитики сообщают, что больше всего исков от ТЦК подано на Днепропетровщине - 35 дел. Это больше четверти от общего количества.

Далее идет Киевщина с 23 делами, а Хмельницкая и Житомирская имеют по 13 дел каждое.

В некоторых областях ТЦК вообще не пытаются лишить нарушителей правил военного учета возможности вождения: в частности, в прифронтовых регионах, Волынской, Николаевской, Тернопольской, Одесской, Черкасской областях и в Киеве.

50% скидка на штрафы ТЦК: кого касается

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий военнообязанным получить 50% скидку на штрафы за неуточнение данных в ТЦК.

По закону мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые не обновили свои данные в ТЦК и СП или не состоят на военном учете, грозит штраф от 17 000 до 25 500 грн во время военного положения или за повторное нарушение.

Однако в случае добровольного обращения в ТЦК и самостоятельной уплаты сумма штрафа составит лишь 50% минимального размера.

Отметим, из-за неуплаты штрафов ТЦК были заблокированы счета в 26 тысяч человек.