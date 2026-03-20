AI Лидеры
Четыре года
большой войны
Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026
20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери

2025 року
Лідери
бізнес-репутації
Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху
з Ощадом
Лучшие
работодатели 2025
Свое 

дело
Инвестиции 

в образование
Обучение 

для жизни
ТОП 50 

СЕО
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart 

Money

92% дел от ТЦК об ограничении вождения не дошли до финального рассмотрения

водить авто
135 судебных дел по ограничению водительских прав из-за нарушения военного учета уже зафиксировано в Украине / Depositphotos

По меньшей мере 135 судебных дел по ограничению вождения за нарушение правил военного учета зафиксировано в настоящее время в Украине. В этом году уже возбуждено 42 дела — больше, чем за весь 2024 год. Впрочем, 92% производств так и не доходят до финального рассмотрения. Пока только по 10 делам суды удовлетворили требования ТЦК, а по одному — отказали.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

Аналитики отмечают, что текущий год рискует в целом стать рекордным, ведь за весь 2025 год таких дел нашлось только 52.

Фото 2 — 92% дел от ТЦК об ограничении вождения не дошли до финального рассмотрения

92% дел даже не доходят до рассмотрения по существу

По данным аналитиков, 92% дел остановились на этапе процессуальных определений и так не дошли до рассмотрения по существу. До финального решения суды пришли только в 11 случаях. По 10 делам требования ТЦК были удовлетворены, а по одному — отказано.

"Из анализа судебных решений следует, что причиной массового «отсева» дел являются процессуальные ошибки ТЦК. Исковые заявления часто подаются с процессуальными недостатками и без уплаты судебного сбора. В таких случаях суды сперва оставляют иск без движения, давая время на исправление ошибок. Если же недостатки не устраняются - материалы возвращаются заявителю", - сообщили в пресс-службе.

Где исков от ТЦК больше всего

Аналитики сообщают, что больше всего исков от ТЦК подано на Днепропетровщине - 35 дел. Это больше четверти от общего количества.

Далее идет Киевщина с 23 делами, а Хмельницкая и Житомирская имеют по 13 дел каждое.

В некоторых областях ТЦК вообще не пытаются лишить нарушителей правил военного учета возможности вождения: в частности, в прифронтовых регионах, Волынской, Николаевской, Тернопольской, Одесской, Черкасской областях и в Киеве.

Фото 3 — 92% дел от ТЦК об ограничении вождения не дошли до финального рассмотрения

50% скидка на штрафы ТЦК: кого касается

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский подписал   закон, разрешающий военнообязанным получить 50% скидку на штрафы за неуточнение данных в ТЦК.

По закону мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые не обновили свои данные в ТЦК и СП или не состоят на военном учете, грозит штраф от 17 000 до 25 500 грн во время военного положения или за повторное нарушение.

Однако в случае добровольного обращения в ТЦК и самостоятельной уплаты сумма штрафа составит лишь 50% минимального размера.

Отметим, из-за неуплаты штрафов ТЦК были заблокированы счета в 26 тысяч человек.

Автор:
Светлана Манько