92% справ від ТЦК щодо обмеження керування авто не дійшли до фінального розгляду

Щонайменше 135 судових справ щодо обмеження керування авто за порушення правил військового обліку зафіксовано наразі в Україні. Цьогоріч вже відкрили 42 справи — більше, ніж за весь 2024 рік. Втім 92% проваджень так і не доходить до фінального розгляду. Наразі лише у 10 справах суди задовольнили вимоги ТЦК, а в одній — відмовили.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Аналітики зауважують, що поточний рік ризикує загалом стати рекордним, адже за весь 2025 таких справ віднайшлось лише 52.

92% справ навіть не доходять до розгляду по суті

За даними аналітиків, 92% справ зупинилися на етапі процесуальних ухвал й так не дійшли до розгляду по суті. До фінального рішення суди дійшли лише в 11 випадках. У 10 справах вимоги ТЦК були задоволені, а в одній — відмовлено.

"З аналізу судових рішень випливає, що причиною масового «відсіву» справ є процесуальні помилки ТЦК. Позовні заяви часто подаються з процесуальними недоліками та без сплати судового збору. У таких випадках суди спершу залишають позов без руху, даючи час на виправлення помилок. Якщо ж недоліки не усуваються — матеріали повертаються заявнику", - пояснюють в "Опендатабот".

Де позовів від ТЦК найбільше

Аналітики повідомляють, що найбільше позовів від ТЦК подано на Дніпропетровщині — 35 справ. Це понад чверть від загальної кількості.

Далі йде Київщина із 23 справами, а Хмельниччина та Житомирщина мають по 13 справ кожна.

У деяких областях ТЦК взагалі не намагаються позбавити порушників правил військового обліку можливості керувати авто: зокрема, у прифронтових регіонах, Волинській, Миколаївській, Тернопільській, Одеській, Черкаській областях та у Києві.

50% знижку на штрафи ТЦК: кого стосується

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє військовозобовʼязаним отримати 50% знижку на штрафи за неуточнення даних у ТЦК.

За законом, чоловікам віком від 18 до 60 років, які не оновили свої дані у ТЦК та СП або не перебувають на військовому обліку, загрожує штраф від 17 000 до 25 500 грн під час воєнного стану чи за повторне порушення.

Однак у разі добровільного звернення до ТЦК і самостійної сплати, сума штрафу становитиме лише 50% мінімального розміру.

Зауважимо,через несплату штрафів ТЦК були заблоковані рахунки у 26 тисяч осіб.