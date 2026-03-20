Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,96

+0,07

EUR

50,50

--0,02

Готівковий курс:

USD

44,20

44,05

EUR

51,15

50,90

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

92% справ від ТЦК щодо обмеження керування авто не дійшли до фінального розгляду

водити авто
135 судових справ щодо обмеження водійських прав через порушення військового обліку вже зафіксовано в Україні / Depositphotos

Щонайменше 135 судових справ щодо обмеження керування авто за порушення правил військового обліку зафіксовано наразі в Україні. Цьогоріч вже відкрили 42 справи — більше, ніж за весь 2024 рік. Втім 92% проваджень так і не доходить до фінального розгляду. Наразі лише у 10 справах суди задовольнили вимоги ТЦК, а в одній — відмовили.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Аналітики зауважують, що поточний рік ризикує загалом стати рекордним, адже за весь 2025 таких справ віднайшлось лише 52.

92% справ навіть не доходять до розгляду по суті

За даними аналітиків, 92% справ зупинилися на етапі процесуальних ухвал й так не дійшли до розгляду по суті. До фінального рішення суди дійшли лише в 11 випадках. У 10 справах вимоги ТЦК були задоволені, а в одній — відмовлено.

"З аналізу судових рішень випливає, що причиною масового «відсіву» справ є процесуальні помилки ТЦК. Позовні заяви часто подаються з процесуальними недоліками та без сплати судового збору. У таких випадках суди спершу залишають позов без руху, даючи час на виправлення помилок. Якщо ж недоліки не усуваються — матеріали повертаються заявнику", - пояснюють в "Опендатабот".

Де позовів від ТЦК найбільше

Аналітики повідомляють, що найбільше позовів від ТЦК подано на Дніпропетровщині — 35 справ. Це понад чверть від загальної кількості.

Далі йде Київщина із 23 справами, а Хмельниччина та Житомирщина мають по 13 справ кожна.

У деяких областях ТЦК взагалі не намагаються позбавити порушників правил військового обліку можливості керувати авто: зокрема, у прифронтових регіонах, Волинській, Миколаївській, Тернопільській, Одеській, Черкаській областях та у Києві.

50% знижку на штрафи ТЦК: кого стосується

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє військовозобовʼязаним отримати 50% знижку на штрафи за неуточнення даних у ТЦК.

За законом, чоловікам віком від 18 до 60 років, які не оновили свої дані у ТЦК та СП або не перебувають на військовому обліку, загрожує штраф від 17 000 до 25 500 грн під час воєнного стану чи за повторне порушення.

Однак у разі добровільного звернення до ТЦК і самостійної сплати, сума штрафу становитиме лише 50% мінімального розміру.

Зауважимо,через несплату штрафів ТЦК були заблоковані рахунки у 26 тисяч осіб.

Автор:
Світлана Манько