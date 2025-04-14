Зеленський підписав законопроєкт про 50% знижку на штрафи ТЦК: кого стосується

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №12093, який визначає механізми адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко.

"Президент підписав законопроєкт №12093! Дякую за підтримку!...Військовослужбовці, які стали на захист країни і не встигли оновити свої дані – звільняються від сплати штрафів. Це справедливо.А для цивільних зʼявиться зручна можливість сплатити штраф зі знижкою 50% у Резерв+. Команда вже над цим працює. Очікуйте влітку", - написала Черногоренко.

Що відомо про законопроєкт

Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо удосконалення механізмів притягнення осіб до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію" 13 березня.

Мета законопроєкту – удосконалити механізм притягнення до відповідальності за порушення військового обліку, стимулювати громадян оновлювати дані через електронний кабінет та наповнити бюджет за рахунок добровільної сплати штрафів зі знижкою 50%.

Зокрема, цим законом пропонується надати можливість особі, притягнутій до адміністративної відповідальності, протягом 10 календарних днів з дня набуття чинності постанови, добровільно сплатити 50% розміру накладеного штрафу.

Реалізація закону не потребуватиме додаткових витрат з бюджету та здійснюватиметься з використанням наявних ресурсів.

Про штрафи ТЦК

З початку року відкрито 9 658 виконавчих проваджень через порушення правил військового обліку, що майже дорівнює кількості проваджень за весь 2023 рік — 10 541.

Зауважимо, в Україні зафіксований перший випадок, коли людину обмежили у праві керувати авто через порушення правил військового обліку допоки він не виконає вимоги ТЦК або ж як ця вимога не буде відкликана.