В Україні вперше водія позбавили прав через порушення правил військового обліку

В Україні зафіксований перший випадок, коли людину обмежили у праві керувати авто через порушення правил військового обліку. Втім суди поки що відмовляють ТЦК через несплату судового збору.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Зазначається, що за допомогою пошуковика по судовому реєстру "Бабуся" знайдена щонайменше 41 судова справа, пов’язана з обмеженням права на керування авто через порушення правил військового обліку.

Суди повертають справи назад: у чому причина

Як наголошують аналітики, наразі у більшості випадків суди повертають справи назад — однак це пов’язано лише із проблемами в оформленні позовів, зокрема, несплатою ТЦК судового збору.

«ТЦК як державні органи могли просто не закласти у кошторис фінанси на сплату судового збору за такими позовами — адже нововведення в законодавство про мобілізацію відбулись в середині 2024 року", — коментує адвокатка Валентина Слободянюк.

Вона зауважує, що ця ситуація тимчасова — тож вже у 2025 році така стаття витрат мала б з’явитися в бюджетах ТЦК, відповідно, й збільшаться шанси на успіх в судах.

Водія вперше тимчасово обмежили у праві керування

Втім, за даними аналітиків, наразі вже є випадок, коли суд задовольнив позов ТЦК. Водія вперше тимчасово обмежили у праві керування транспортними засобами через порушення правил військового обліку — допоки він не виконає вимоги ТЦК або ж як ця вимога не буде відкликана.

Слободянюк підкреслює, що обмеження у праві керування автомобілем не є нововведенням для українців. Наприклад, такий захід впливу активно практикують державні та приватні виконавці щодо боржників по аліментах.

Крім того, законодавці планують закрити доступ до інформації про судові справи, що стосуються мобілізації. Відповідний законопроєкт уже пройшов перше читання у Верховній Раді та готується до другого читання.

Таким чином українці можуть дізнатися, чи є проти них подібні позови, лише через судові послуги у додатку "Дія" або ж у електронному кабінеті системи "Єсуд".

Коли можуть позбавити водійських прав за ухилення від мобілізації

У Міністерстві оборони України наголошують, що тимчасово обмежити права керування транспортними засобами за ухилення від мобілізації можна лише за рішенням суду.

У відомстві підкреслили, що інформація, поширена в деяких ЗМІ про автоматичне позбавлення водійських прав за неявку за повісткою, не відповідає дійсності.

Однак у Міноборони зазначили, що закон передбачає тимчасове обмеження права керувати транспортними засобами тих громадян, які ухиляються від виконання військового обов'язку, за рішенням суду.

"Для цього територіальний центр комплектування має звернутися до суду з позовною заявою, якщо людина ігнорує вимоги щодо виконання військового обов'язку. Процедура подачі позову має включати детальний опис вимог, що повинні бути виконані, та документальне підтвердження ухилення від обов'язків громадянином", - пояснюють у відомстві.

Нагадаємо, понад 21 тисячу проваджень за порушення військового обліку було зафіксовано за 10 місяців 2024 року в Україні. Це вже вдвічі більше, ніж за весь 2023 рік.