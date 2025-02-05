В Украине впервые водителя лишили прав из-за нарушения правил военного учета

В Украине зафиксирован первый случай, когда человека ограничили в праве управлять авто из-за нарушения правил военного учета. Впрочем, суды пока отказывают ТЦК из-за неуплаты судебного сбора.

Об этом сообщает "Опендатабот".

Отмечается, что с помощью поисковика по судебному реестру "Бабушка" найдено по меньшей мере 41 судебное дело, связанное с ограничением права на управление авто из-за нарушения правил военного учета.

Суды возвращают дела назад: в чем причина

Как отмечают аналитики, в большинстве случаев суды возвращают дела обратно — однако это связано только с проблемами в оформлении исков, в частности, неуплатой ТЦК судебного сбора.

"ТЦК как государственные органы могли просто не заложить в смету финансы на уплату судебного сбора по таким искам — ведь нововведения в законодательство о мобилизации состоялись в середине 2024 года", — комментирует адвокат Валентина Слободянюк.

Она отмечает, что эта ситуация временная — поэтому уже в 2025 году такая статья расходов должна появиться в бюджетах ТЦК, соответственно, и увеличатся шансы на успех в судах.

Водителя впервые временно ограничили в праве управления

Впрочем, по данным аналитиков, уже есть случай, когда суд удовлетворил иск ТЦК. Водителя впервые временно ограничили в праве управления транспортными средствами из-за нарушения правил военного учета — пока он не выполнит требования ТЦК или как это требование не будет отозвано.

Слободянюк подчеркивает, что ограничение в праве вождения не является нововведением для украинцев. К примеру, такую меру влияния активно практикуют государственные и частные исполнители в отношении должников по алиментам.

Кроме того, законодатели планируют закрыть доступ к информации о судебных делах, касающихся мобилизации. Соответствующий законопроект уже прошел первое чтение в Верховной Раде и готовится ко второму чтению.

Таким образом украинцы могут узнать, есть ли против них подобные иски, только через судебные услуги в приложении "Дія" или же в электронном кабинете системы "Єсуд".

Когда могут лишить водительских прав за уклонение от мобилизации

В Министерстве обороны Украины отмечают, что временно ограничить права управления транспортными средствами за уклонение от мобилизации можно только по решению суда.

В ведомстве подчеркнули, что информация, распространенная в некоторых СМИ об автоматическом лишении водительских прав за неявку по повестке, не соответствует действительности.

Однако в Минобороны отметили, что закон предусматривает временное ограничение права управлять транспортными средствами уклоняющихся от исполнения воинского долга граждан по решению суда.

"Для этого территориальный центр комплектования должен обратиться в суд с исковым заявлением, если человек игнорирует требования по исполнению воинской обязанности. Процедура подачи иска должна включать детальное описание требований, которые должны быть выполнены, и документальное подтверждение уклонения от обязанностей гражданином", — объясняют в ведомстве.

Напомним, более 21 тысячи производств за нарушение военного учета было зафиксировано за 10 месяцев 2024 года в Украине. Это уже вдвое больше, чем за 2023 год.