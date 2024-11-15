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Когда могут лишить водительских прав за уклонение от мобилизации: объяснение Минобороны
В Министерстве обороны Украины отмечают, что временно ограничить права управления транспортными средствами за уклонение от мобилизации можно только по решению суда.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
В ведомстве подчеркнули, что информация, распространенная в некоторых СМИ об автоматическом лишении водительских прав за неявку по повестке, не соответствует действительности.
Там пояснили, что на практике водители не могут автоматически лишить прав из-за неявки по повестке.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Однако в Минобороны отметили, что закон предусматривает временное ограничение права управлять транспортными средствами уклоняющихся от исполнения воинского долга граждан по решению суда.
"Для этого территориальный центр комплектования должен обратиться в суд с исковым заявлением, если человек игнорирует требования по исполнению воинской обязанности. Процедура подачи иска должна включать детальное описание требований, которые должны быть выполнены, и документальное подтверждение уклонения от обязанностей гражданином", – объясняют в ведомстве.
Там уточняют, что после этого, только при условии подтверждения факта уклонения и неисполнения воинского долга, суд принимает решение о временном ограничении права управления транспортом.
Напомним, более 21 тысячи производств за нарушение военного учета было зафиксировано за 10 месяцев 2024 года в Украине. Это уже вдвое больше, чем за весь 2023 год.
В пределах принудительного исполнения сделки исполнительная служба налагает арест — принимается постановление об аресте имущества (средств) должника или об описании и аресте. Delo.ua выяснило, что могут, а что не могут конфисковать у должника-уклониста и что делать, чтобы избежать ареста имущества.
Необходимость обновления данных военнообязанным
Напомним, 11 апреля Верховная Рада приняла в целом законопроект №10449 о мобилизации и прохождении военной службы, президент Владимир Зеленский подписал документ 16 апреля. Закон вступил в силу 18 мая.
Согласно ему, все мужчины в возрасте 18-60 лет были обязаны в течение 60 дней обновить свои учетные данные.
Чтобы упростить процедуру обновления данных, Минобороны запустило мобильное приложение Резерв+ для военнообязанных, призывников и резервистов. Он позволяет обновить данные без посещения ТЦК.