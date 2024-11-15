Коли можуть позбавити водійських прав за ухилення від мобілізації: пояснення Міноборони

У Міністерстві оборони України наголошують, що тимчасово обмежити права керування транспортними засобами за ухилення від мобілізації можна лише за рішенням суду.

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Про це повідомила пресслужба Міноборони.

У відомстві підкреслили, що інформація, поширена в деяких ЗМІ про автоматичне позбавлення водійських прав за неявку за повісткою, не відповідає дійсності.

Там пояснили, що на практиці водія не можуть автоматично позбавити прав за неявку за повісткою.

Однак у Міноборони зазначили, що закон передбачає тимчасове обмеження права керувати транспортними засобами тих громадян, які ухиляються від виконання військового обов'язку, за рішенням суду.

"Для цього територіальний центр комплектування має звернутися до суду з позовною заявою, якщо людина ігнорує вимоги щодо виконання військового обов'язку. Процедура подачі позову має включати детальний опис вимог, що повинні бути виконані, та документальне підтвердження ухилення від обов'язків громадянином", - пояснюють у відомстві.

Там уточнюють, що після цього, лише за умови підтвердження факту ухилення та невиконання військового обов'язку, суд приймає рішення щодо тимчасового обмеження права керування транспортом.

Нагадаємо, понад 21 тисячу проваджень за порушення військового обліку було зафіксовано за 10 місяців 2024 року в Україні. Це вже вдвічі більше, ніж за весь 2023 рік.

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Необхідність оновлення даних військовозобовязаним

Нагадаємо, 11 квітня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №10449 про мобілізацію і проходження військової служби, президент Володимир Зеленський підписав документ 16 квітня. Закон набрав чинності 18 травня.

Згідно з ним, всі чоловіки віком 18-60 років були зобов'язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані.

Щоб спростити процедуру оновлення даних, Міноборони запустило мобільний додаток Резерв+ для військовозобов'язаних, призовників та резервістів. Він дозволяє оновити дані без відвідування ТЦК.