Повістки в першу чергу надсилають тим, хто не платить податки – Шмигаль

Анонсований принцип "воюй чи працюй" вже почав діяти. 98% повісток сформованих через реєстр “Оберіг”, направили людям, які не працюють чи працюють неофіційно.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на 10-му Київському міжнародному економічному форумі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За його словами, пріоритет у мобілізації сьогодні надається безробітним. Тільки 2% повісток за останні два місяці було надіслано людям, які працюють.

"Повістки через реєстр "Оберіг" надсилаються людям, які не платять жодної гривні податків і ніде не зареєстровані як люди, які працюють. Фактично сьогодні пріоритет під час мобілізації надається людям, які не працюють, безробітним", - заявив Шмигаль.

Він додав, що на сьогодні реєстри дають змогу відстежувати, чи платить людина податки, незалежно від того, чи це найнятий працівник, підприємець або самозайнята особа.

"Якщо людина податків не платить, це означає, що людина не зайнята, як мінімум, офіційно. Відповідно в реєстрах це видно, "Оберіг" підтягує цю інформацію, і коли повістки формуються, ми можемо бачити, що людина безробітна, і ці люди є пріоритетом для мобілізації. Дуже простий принцип, думаю, що він абсолютно зрозумілий усім", - наголосив Шмигаль.

Прем'єр також підкреслив, що державі критично необхідно платити кошти військовим.

"Ви знаєте, що мобілізація триває. Кількість мобілізованих оголошували 250 тис. - це плюсом до тієї кількості Збройних сил, з якою ми пройшли ці 2,5 роки. Цим людям необхідно платити заробітну плату і забезпечувати відповідно", - наголосив він.

Зазначимо, у травні цього року Нацбанк повідомляв, що в Україні понад 24 тис. чоловіків офіційно зареєстровані як безробітні. Але як зауважувала директорка Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк, статистика зареєстрованих безробітних сьогодні не відображає реального стану безробіття. За її словами, через мобілізацію сьогодні зменшилась кількість реєстрацій чоловіків. Якщо до повномасштабного вторгнення серед безробітних було 55% жінок, 45% чоловіків, то на сьогодні 77%, а в деяких регіонах 80% - це жінки.

Нагадаємо, Міноборони запроваджує новий формат повісток, які будуть містити QR-код. Нововведення запровадять найближчим часом і вже тестується його функціональність.