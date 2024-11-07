Повестки в первую очередь присылают тем, кто не платит налоги – Шмыгаль

Анонсированный принцип "воюй или работай" уже начал действовать. 98% повесток сформированных через реестр "Оберіг", направили людям, которые не работают или работают неофициально.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль на 10-м Киевском международном экономическом форуме, сообщает "Интерфакс-Украина".

По его словам, приоритет в мобилизации сегодня предоставляется безработным. Только 2% повесток за последние два месяца было отправлено работающим людям.

"Повестки через реестр "Оберіг" рассылаются людям, которые не платят ни одной гривны налогов и нигде не зарегистрированы как работающие люди. Фактически сегодня приоритет во время мобилизации предоставляется людям, которые не работают, безработным", — заявил Шмыгаль.

Он добавил, что на сегодняшний день реестры позволяют отслеживать, платит ли человек налоги, независимо от того, это наемный работник, предприниматель или самозанятое лицо.

"Если человек налогов не платит, это означает, что человек не занят, как минимум, официально. Соответственно в реестрах это видно, "Оберіг" подтягивает эту информацию, и когда повестки формируются, мы можем видеть, что человек безработный, и эти люди есть приоритетом для мобилизации. Очень простой принцип, думаю, что он абсолютно понятен всем", — подчеркнул Шмыгаль.

Премьер также подчеркнул, что государству критически нужно платить средства военным.

"Вы знаете, что мобилизация продолжается. Количество мобилизованных объявляли 250 тыс. — это плюс к тому количеству Вооруженных сил, с которым мы прошли эти 2,5 года. Этим людям необходимо платить заработную плату и обеспечивать соответственно", — заявил он.

Отметим, что в мае этого года Нацбанк сообщал, что в Украине более 24 тыс. мужчин официально зарегистрированы как безработные. Но как замечала директор Государственного центра занятости Юлия Жовтяк, статистика зарегистрированных безработных сегодня не отражает реального состояния безработицы. По ее словам, из-за мобилизации сегодня уменьшилось количество регистраций мужчин. Если до полномасштабного вторжения среди безработных было 55% женщин, 45% мужчин, то сегодня 77%, а в некоторых регионах 80% — это женщины.

Напомним, Минобороны вводит новый формат повесток, которые будут содержать QR-код. Нововведения будут введены в ближайшее время и уже тестируется его функциональность.