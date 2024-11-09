У "Резерв+" запустили онлайн-відстрочку від мобілізації

9 листопада Міністерство оборони України запустило нову функцію в додатку "Резерв+", що дозволяє українцям оформити відстрочку від мобілізації онлайн. Оновлений застосунок вже доступний в App Store і PlayMarket.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

За словами заступниці міністра оборони Катерини Черногоренко, нововведення звільнить громадян від необхідності відвідувати територіальні центри комплектування (ТЦК) для подовження відстрочки кожні три місяці.

Це також зменшить навантаження на працівників ТЦК та забезпечить військовозобов’язаним зручніший доступ до державних послуг через смартфон.

Для кого доступний сервіс онлайн-відстрочки

На даний момент сервіс доступний для:

людей з інвалідністю, які мають пенсійне посвідчення по інвалідності (інвалідністю отримуватимуть відстрочку на рік або до кінця дії пенсійного посвідчення);

студентів, аспірантів та докторантів, які навчаються послідовно на ступенях бакалавра, магістра або аспірантури (отримуватимуть відстрочку до кінця дії воєнного стану і мобілізації).

Очікується, що найближчим часом сервіс стане доступним і для багатодітних батьків із трьома та більше неповнолітніми дітьми. Ця категорія наразі перебуває на етапі бета-тестування.

Як подати заявку на відстрочку

Процес подачі заявки на відстрочку є простим: користувач має авторизуватися в "Резерв+", подати запит, після чого система автоматично перевіряє відповідність заявника вимогам.

За позитивного результату, статус відстрочки відображається в електронному військовому документі.

Додамо, Міністерство оборони хоче перетворити додаток для військовозобов'язаних "Резерв+" на онлайн-ТЦК і планує через нього реалізовувати онлайн-рекрутинг, оформлення відстрочок та направлення на ВЛК. Також в "Резерв+" мають бути всі послуги, які є в ТЦК.

У жовтні у застосунку "Резерв+" запрацював сервіс рекрутингу, який дозволяє українцям знайти для себе оптимальну вакансію у війську серед тисяч різних варіантів.