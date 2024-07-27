У "Резерв+" з'явилась відмітка про бронювання

У застосунку "Резерв+" зʼявилася можливість підвантажувати актуальні дані про бронювання до електронного військово-облікового документа.

Про це повідомляє Міністерство оборони.

У відомстві зауважують, що послуга доступна лише для працівників критично важливих для держави підприємств і тих, які забезпечують потреби Сил оборони.

Зазначається, що заброньовані громадяни отримуватимуть push-повідомлення про появу статусу бронювання в реєстрі військовозобов'язаних "Оберіг".

Щоб отримати актуальний статус після отримання сповіщення необхідно:

1. Натиснути на кнопку з трьома крапками на головному екрані.

2. У випадаючому меню вибрати "Оновити документ".

Як заявила заступниця міністра оборони України з питань цифрових трансформацій Катерина Черногоренко, працівникам критично важливих підприємств та ВПК більше не потрібно носити паперові документи про бронювання. Вони можуть показати інформацію у застосунку "Резерв+" на смартфоні.

"Статус бронювання можна отримати легко, зручно та без жодних черг і паперової рутини", — зазначила вона.

Також повідомляється, що команда " Резерв+" активно працює над новими функціями, зокрема, автоматичними відстрочками для певних категорій громадян.

Бронювання військовозобов’язаних

Відповідно до Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", бронюванню підлягають військовозобовʼязані, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях, що є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Порядок бронювання під час дії воєнного стану визначає, що кількість військовозобовʼязаних, які підлягають бронюванню, має становити 50% від кількості військовозобовʼязаних підприємства, установи та організації.

Нагадаємо, що 8 травня Кабінет міністрів України змінив порядок бронювання військовозобов’язаних громадян на підприємствах. Відповідно до постанови № 520, погодження списків військовозобов’язаних для бронювання передається від Генерального штабу ЗСУ до Міністерства оборони. Втім, як і раніше, бронювання здійснюється за рішенням Мінекономіки.

4 червня Кабмін продовжив ще на два місяці, до 7 серпня, граничний термін дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, що були надані рішеннями Міністерства економіки.

7 червня уряд ухвалив постанову про цифровізацію бронювання, що значно зменшить корупційні ризики під час бронювання співробітників критично важливих підприємств та мінімізує людський фактор у цьому процесі.

Починаючи з 17 липня керівники критично важливих підприємств та підприємств, що забезпечують потреби Сил оборони, мають можливість забронювати співробітників через портал "Дія". Отримати результат можна протягом доби. Понад 55 тисяч співробітників критично важливих підприємств вже заброньовано онлайн.

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