Бізнес просить Зеленського дозволити запровадити економічне бронювання в країні

Бізнес закликає запровадити систему економічного бронювання, аби забезпечити і безперебійне функціонування економіки України.

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Про це повідомила пресслужба Європейської бізнес асоціації (ЄБА).

Там нагадали що тривалий час бізнес наголошував на необхідності зміни деяких підходів в класичній системі бронювання працівників. І минулого тижня влада зробила відповідний крок до цього шляхом прийняття Постанови №650, яка наразі передбачає можливість для бізнесу бронювати своїх співробітників як в електронному вигляді через портал "Дія", так і традиційним методом шляхом подачі відповідних переліків військовозобов’язаних профільним центральним органам виконавчої влади, або відповідним військовим адміністраціям.

Водночас, як наголошують в ЄБА, наразі найбільш гострим для бізнесу все ж залишається питання кадрів.

Економічне бронювання не протирічить мобілізації

"Бізнес розуміє важливість та потребу укомплектування Збройних Сил України як основного пріоритету державної політики в умовах війни.Проте, функціонування підприємств, видається, також є важливим – для продовження роботи економіки, збереження надходження податків, які допомагають фінансувати Збройні Сили України тощо", - підкреслюють в ЄБА.

Тому бізнес просить президента України Володимира Зеленського дозволити працювати ще ефективніше та допомогти зробити економіку ще більш сильною.

"Зокрема, це допоможе зробити інструмент, завдяки якому бізнес матиме повноваження визначати, які саме співробітники є критичними для роботи тієї чи іншої компанії, адже наразі, часом бізнес все ж стикається із ситуацією, коли мобілізують саме вкрай важливих для роботи компанії спеціалістів, що дуже сповільнює, а часом і зупиняє робочі процеси. І це, насправді, позначається не просто на прибутках компанії, а на рівні податків, які компанія сплачує, кількості працевлаштованих українців (адже якщо компанія закривається чи скорочує роботу, то і відсоток зайнятих українців знижується). Тобто, загалом на всій країні", - переконані в ЄБА.

Вирішити б це питання, на переконання бізнесу, допоміг інструмент економічного бронювання, яке б могло діяти паралельно зі стратегічною системою бронювання.

Наразі в публічному просторі обговорюються різні концепції та моделі бронювання. І бізнес готовий, разом з уповноваженими представниками органів державної влади, сідати та обговорювати ці моделі та яка з них може бути найбільш корисною для держави.

В ЄБА наголошують, що економічне бронювання не протирічить мобілізації, а доповнює її через фінансування військового збору за кожного заброньованого.

Поділ на бідних та багатих та відкуп від армії

Якщо Верховна Рада ухвалить законопроєкти про економічне бронювання, державний бюджет отримуватиме від 200 до 320 мільярдів гривень на рік, залежно від обраної моделі, заявив голова комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.

При цьому, Наталуха не вважає, економічне бронювання відкупом від армії.

"Проведімо чітку межу. Відкуп — це конверт для чиновника, це хабар за групу інвалідності чи фейкове місце в аспірантурі, це місце в бусіку через кордон чи у групі «туристів» через гори. Єдиний універсальний спосіб зрозуміти, чи є працівник критичним для бізнесу — це готовність бізнесу сплачувати податки за цього працівника", - наголосив Наталуха, додавши, що ці податки підуть напряму на фінансування Сил оборони України.

Також Наталуха переконаний, що модель економічного бронювання - це не поділ на багатих і бідних.

"У цій моделі взагалі немає участі робітника (якщо це не самозайнятий ФОП). Збір сплачує бізнес. Умовно, на підприємстві є 50 людей, але саме Андрій, Михайло та Микола — критичні для того, щоб компанія працювала далі. Бо Андрій — головний інженер, Михайло конструктор, а Микола керує станком, на якому потрібно було вчитися за кордоном рік. Власник цього бізнесу сам заплатить за них збір, бо без цих людей у нього не буде жодної роботи. Або буде, але через півроку, під час якого він навчатиме нових робітників, а підприємство, тим часом, залізе в борги. І немає різниці яку Андрій, Михайло і Микола отримують зарплатню, бо важливою є лише їх значущість для підприємства, їх функціональна цінність, їх «критичність»", - пояснює Наталуха.

Нагадаємо, у Верховній Раді 11 червня зареєстрували новий законопроєкт, який регулюватиме питання бронювання військовозобов'язаних під час війни.

Документ розроблений групою народних депутатів на чолі з головою Комітету з питань економічного розвитку Дмитром Наталухою.

Бізнесу потрібне бронювання

Зауважимо, що у Верховній Раді розглядають модель економічного бронювання, за якою роботодавець зможе сам визначати, за кого із співробітників сплачувати 20 000 грн військового збору, аби забронювати його. Також розглядається варіант економічної мобілізації.

"Українському бізнесу все одно потрібно бронювання, бо він має працювати", - наголосив Наталуха.

Він додав, що якщо не буде бізнесу з його податками – не буде за що утримувати захисників, бо бізнес є головним джерелом податків та економічного розвитку в Україні.

"Хоче цього хтось, чи ні. Шлях через постанови Уряду – морально та технічно застарів. Стратегічними мають бути не стільки галузі, які визначають чиновники, скільки конкретні працівники, яких визначає роботодавець", - переконаний Наталуха.