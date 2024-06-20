Бизнес просит Зеленского разрешить экономическое бронирование

Бизнес призывает ввести систему экономического бронирования, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование экономики Украины.

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Об этом сообщила пресс-служба Европейской бизнес ассоциации (ЕБА).

Там напомнили, что долгое время бизнес отмечал необходимость изменения некоторых подходов в классической системе бронирования работников. И на прошлой неделе власти сделали соответствующий шаг, приняв Постановления №650 , которое предусматривает возможность для бизнеса бронировать своих сотрудников как в электронном виде через портал "Дія", так и традиционным методом путем подачи соответствующих перечней военнообязанных профильным центральным органам исполнительной власти или соответствующим военным администрациям.

В то же время, как отмечают в ЕБА, сейчас наиболее острым для бизнеса все же остается вопрос кадров.

Экономическое бронирование не противоречит мобилизации

"Бизнес понимает важность и потребность укомплектования Вооруженных Сил Украины как основного приоритета государственной политики в условиях войны. Однако, функционирование предприятий, кажется, также важно - для продолжения работы экономики, сохранения поступления налогов, которые помогают финансировать Вооруженные Силы Украины и т.д.", - подчеркивают в ЕБА.

Поэтому бизнес просит президента Украины Владимира Зеленского разрешить работать еще более эффективно и помочь сделать экономику еще более сильной.

"В частности, это поможет сделать инструмент, благодаря которому бизнес будет иметь полномочия определять, какие именно сотрудники являются критическими для работы той или иной компании, ведь сейчас бизнес все же сталкивается с ситуацией, когда мобилизуют именно очень важных для работы компании специалистов, что очень замедляет, а порой и останавливает рабочие процессы. И это на самом деле сказывается не просто на доходах компании, а на уровне налогов, которые компания платит, количества трудоустроенных украинцев (если компания закрывается или сокращает работу, то и процент занятых украинцев снижается). То есть в целом по всей стране", - убеждены в ЕБА.

Решить этот вопрос, по убеждению бизнеса, помог бы инструмент экономического бронирования, который мог бы действовать параллельно со стратегической системой бронирования.

В публичном пространстве обсуждаются различные концепции и модели бронирования. И бизнес готов вместе с уполномоченными представителями органов государственной власти садиться и обсуждать эти модели и какая из них может быть наиболее полезна для государства.

В ЕБА отмечают, что экономическое бронирование не противоречит мобилизации, а дополняет ее через финансирование военного сбора за каждого забронированного.

Разделение на бедных и богатых и откуп от армии

Если Верховная Рада примет законопроекты об экономическом бронировании, государственный бюджет будет получать от 200 до 320 миллиардов гривен в год, в зависимости от избранной модели, заявил председатель комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха.

При этом, Наталуха не считает экономическое бронирование откупом от армии.

"Проведем четкую границу. Откуп — это конверт для чиновника, это взятка за группу инвалидности или фейковое место в аспирантуре, это место в бусике через границу или в группе «туристов» через горы. Единственный универсальный способ понять, является ли работник критическим для бизнеса - это готовность бизнеса платить налоги за этого работника", - подчеркнул Наталуха, добавив, что эти налоги пойдут напрямую на финансирование сил обороны Украины.

Также Наталуха убежден, что модель экономического бронирования – это не разделение на богатых и бедных.

"В этой модели вообще нет участия рабочего (если это не самозанятый ФЛП). Сбор платит бизнес. Условно, на предприятии есть 50 человек, но именно Андрей, Михаил и Николай критические для того, чтобы компания работала дальше. Потому что Андрей — главный инженер, Михаил конструктор, а Николай руководит станком, на котором нужно было учиться за границей год. И нет разницы, какую Андрей, Михаил и Николай получают зарплату, потому что важна лишь их значимость для предприятия, их функциональная ценность, их «критичность», - объясняет Наталуха.

Напомним, в Верховной Раде 11 июня зарегистрировали новый законопроект, регулирующий вопросы бронирования военнообязанных во время войны.

Документ разработан группой народных депутатов во главе с главой Комитета по вопросам экономического развития Дмитрием Наталухой.

Бизнесу нужно бронирование

Заметим, что в Верховной Раде рассматривают модель экономического бронирования, согласно которой работодатель сможет сам определять, за кого из сотрудников платить 20 000 грн военного сбора, чтобы забронировать его. Также рассматривается вариант экономической мобилизации.

"Украинскому бизнесу все равно нужно бронирование, потому что он должен работать", - подчеркнул Наталуха.

Он добавил, что если не будет бизнеса с его налогами – не за что будет удерживать защитников, потому что бизнес является главным источником налогов и экономического развития в Украине.

"Путь через постановления Правительства – морально и технически устарел. Стратегическими должны быть не столько отрасли, которые определяют чиновники, сколько конкретные работники, определяемые работодателем", - убежден Наталуха.